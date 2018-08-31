Netflix'in çok sevilen suç-drama dizisi "Ozark", cuma günü beklenen ikinci sezonuyla geri döndü.

Netflix'in büyük kitlelerce beğenilen dizisi Ozark'ın 2. sezonu yayınlanmaya başlandı. Jason Bateman ve Laura Linney ikilisi dizide, bir uyuşturucu karteliyle para aklama olayına karıştıktan sonra Missouri Ozarks'a taşınan evli Bryde çiftini canlandırıyor.

Dizinin ilk sezonuna gelen tepkiler oldukça karışık olsa da Ozark, güçlü bir hayran kitlesine sahip. Bunlar arasında ünlü rapçi Drake de var. Drake, geçen sene dizi hakkında “En sevdiğim programlardan biri.” açıklamasını yapmıştı.

Ozark’ın ilk sezonu, film eleştiri ve skorlama platformu olan Rotten Tomatoes’da %68 oranında beğenildiyse de dizinin ikinci sezonu seyirciler tarafından %92 oranında beğenildi. Eleştirmenlerin çoğuysa "Ozark" ın yeni sezonunu ilkine göre bir gelişme olarak nitelendiriyor. İkinci sezonun aynı eleştirmenler tarafından beğenilme oranı ise %73 seviyelerinde.

Yeni sezonda, Bryde çiftini kendilerini uyuşturucu kartelinin tehdidi altında hissederken şartların ağırlaştığını fark ediyor. Bryde çifti, hayatta kalmak için ellerinden gelenin en iyisini yapmak zorunda.

Netflix’in kendi sitesinde ise ikinci sezonun açıklamasına şöyle yazılmış: “Marty'nin yüzen kumarhane açma fikri; Darlene Snell'in planları, Ruth'un şartlı tahliyeyle bırakılan babası ve Kansas City'den bir gangster yüzünden karmaşık hâle gelir.”

Ozark’ın 10 bölümden oluşan ikinci sezonu, şu anda Netflix’te izlenebilir durumda.