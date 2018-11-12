Türk Netflix Dizisi The Protector'un Yayın Tarihi Kesinleşti

Uzun zamandır heyecanla beklediğimiz ilk Türk yapımı Netflix dizisi The Protector (Hakan: Muhafız), önümüzdeki ay platformun izleyicileriyle buluşacak.

Duyurulduğundan beri Türk dizi izleyicileri tarafından merakla beklenen Netflix'in ilk Türk dizisi The Protector, 14 Aralık'ta izleyicilerle buluşacak. Çağatay Ulusoy’un başrolde yer aldığı ilk Türk dizisinin hazırlıkları, yaklaşık bir sene evvel başlamıştı. Çekimler ve kurgu süreçleri tamamlandı.

Önceki yazılarımızda da değindiğimiz gibi dizi hakkında, Netflix yöneticilerinin beğenisini kazanmadığına ilişkin söylentiler çıkmıştı. Bu söylentiler, bizzat diziyi yöneten Can Evrenol tarafından yalanlanmıştı. Bazı iddialara göre Netflix, birkaç sahnenin silinip, yeniden çekilmesi kararlaştırmıştı, ancak tüm söylentilerin asparagas olduğu anlaşıldı. The Protector'un yayın tarihi ise kesinleşti.

Çağatay Ulusoy'un Hakan isimli bir karaktere hayat verdiği dizi, kendisine mistik güçler verilen genç bir adamın karanlık güçlere karşı savaşını işleyecek, farkllı tarihi dönemlerde geçen olaylar konu alınacak.

Dizinin ilk bakış fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz: