Daredevil'in Yeni Sezonu, Ekim Ayında Yayınlanacak

Netflix, sunduğu birçok içerik ile adından söz ettirmeyi başarıyor. Bunlar içerisinde olan ve Marvel çizgi romanlarının sevilen yüzlerinden olan Daredevil, Ekim ayında seyircileri ile buluşuyor.

Netflix birçok ünlü yapıma ev sahipliği yapıyor. Ülkemizde ve dünyada beğeni ile takip edilen platform, ünlü dizileri çatısı altında topluyor. Marvel ve Netflix’in ortak yapım serilerinden olan Daredevil ise büyük kitleler tarafından beğeni ile takip ediliyor. Geçen hafta çıkan 3. sezon fragmanının ardından, diziye ait yeni bir detay daha geldi.

Üçüncü sezonu ile Ekim ayında ekranlara dönecek olan dizi, 19 Ekim’de hayranlarını ekranlara kilitleyecek. Bu sezon aksiyon sahneleri ile heyecanı arşa çıkaracağı beklenen Daredevil, Matt Murdock’u bir kilisede günah çıkarırken de gösteriyor.

Suç temalı aksiyon ve macera dizisi olan Daredevil, 19 Ekim Cuma günü yayınlanmasının ardından yeni detaylara da yer verecektir. Bu noktada sizler de serinin yeni sezon fragmanını henüz izlemediyseniz, aşağıdaki videodan içeriğe erişebilirsiniz.