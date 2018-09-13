26 Ekim'de Netflix'te ilk sezonu yayınlanacak ve genç bir cadıyı konu alacak olan 'The Chilling Adventures of Sabrina'dan sonunda bir fragman geldi!

Kiernan Shipka'nın başrolunu üstlendiği bu dizi, ebeveynleri bir büyücü ve bir insan olan Sabrina Spellman'ın 16. doğum günüyle başlıyor. 16 yaşına giren tüm cadıların veya büyücülerin Şeytan'ın defterine isimlerini kanlarıyla yazdığı bir ritüele katılmaları ve cehennemin Hogwarts'ına gitmeleri şart. Sabrina içinse bu seçim, bir ikilem haline geliyor çünkü o aynı zamanda bir yarı insan -babası güçlü ve saygı duyulan bir büyücü olsa da- ve ailesi onun şeytanla işbirliği yapmasını ister miydi emin değil.

Yeni fragman, Riverdale yapımcılarının elinden çıkan bu dizinin, 90'ların Sitcom'u Sabrina the Teenage Witch'in daha karanlık bir şekilde yeniden yorumlanması olduğu görünüyor. Karanlık caddeler, eski tip arabalar ve birbirine benzeyen kıyafetler giyen 3 havalı kız...(Riverdale'de Jodie ve Pussycats, bu dizideyse Garip Kız Kardeşler olarak geçiyor.)

Bu korkunç ama sürükleyici diziyi kaçırmamak için İzlenecekler Listenize '26 Ekim' için bir not düşmeniz yararınıza olacaktır.