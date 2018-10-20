Netflix'in Yeni Reklam Sisteminin Detayları Ortaya Çıktı

Netflix'in artık kullanıcılarına reklam göstereceği haberi bütün dünyada konuşulmaya başlandı.

Dünya çapında 130 milyon aboneye sahip Netflix, yeni reklam sistemini test etmeye başladı. Bu kadar fazla aboneye sahip bir şirketin, kullanıcı deneyimini düşürmeyi göze alamayacağı konuşuluyordu. Ayrıca bölümler arası reklam gösterileceği haberi de bir çok kullanıcıyı çileden çıkarmıştı.

Aslında Netflix'in yeni reklam sistemi alışılmışın dışında bir algoritma kullanacak. Söz konusu reklamlar 30 dakika izleme süresinin ardından kullanıcıların karşısına çıkacak ve davranışsal hedefleme algoritmalarını kullanacak. Ayrıca kullanıcılar dilediği zaman bu reklamları hızlı bir şekilde atlayarak film veya dizi keyfine kaldıkları yerden devam edebilecek.

Dizi sonlarında ise diğer bölüme geçmek için yine reklamlar gösterilecek. Bu reklamların kullanıcıları rahatsız etmeyeceğini söyleyen Netflix, dizi sonlarında çıkan ''Sonraki Bölümü İzle'' butonunun, bir reklam ile gösterileceğini açıkladı.

Kullanıcı deneyimine oldukça fazla önem veren Netflix, üçüncü taraf reklamlarını asla kullanıcıların karşısına çıkarmıyor ve ileride de çıkarmayacak gibi görünüyor. Şu anda şirketin kullandığı tek reklam türü, kullanıcıları rahatsız etmeyen ürün yerleştirmeleri olarak görülüyor.