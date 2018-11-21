iOS uygulamasını güncelleyen Netflix, abonelerine daha fazla kontrol sunuyor. Ayarları kolaylaştıran şirket, sonraki bölüme direkt geçiş için bir buton ekledi.

Popüler çevrimiçi akış servisi Netflix, iOS uygulamasını güncelledi. iPhone, iPad ve Apple TV uygulamalarını 11.12.0 sürümüne yükselten güncelleme, Apple kullanıcısı Netflix üyelerinin uygulamayı daha etkin bir şekilde kullanabilmesini sağlıyor.

iPhone, iPad ve Apple TV’de Netflix izleyen kullanıcılar, ekranın sağ ya da sol yanına iki tek dokunarak içeriği 10 saniye ileri ya da geri alabilecekler. İçeriği ileri sarmak için sağ, geri sarmak için ise sol yanına dokunmanız gerekiyor.

Netflix ayrıca arayüzü de güncelliyor. Oynat/durdur butonu bir miktar büyürken ses ve altyazılar ayarlarının daha kolay yapılabilmesi sağlanıyor. Böylece Netflix aboneleri, dizi keyfini bölmeden ayarlarını daha hızlı gerçekleştirebiliyorlar.

Netflix’in en önemli özelliği, klasik TV’nin aksine bir oturuşta tüm sezonu izleyebilmektir. Netflix, YouTube’da video atlar gibi bölümleri üst üste izlemek isteyen kullanıcıları için uygulamaya bir ‘sonraki bölüm’ butonu ekledi. Tüm yenilikleri görmek için uygulamayı güncellediğinizden emin olun.