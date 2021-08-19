Netflix, Apple'ın geçtiğimiz sene iOS 14 sürümü ile birlikte kullanıcılara sunduğu uzamsal ses desteğine birkaç gün içerisinde platformda da yer vereceğini açıkladı.

Netflix, çok uzun bir süredir Apple kullanıcılarının platformda uzamsal ses desteğinden yararlanabilmesi için çalışmalar yapıyordu. Hatta bu yılın başlarında Netflix'in bu özelliği duyurmak için az bir zamanının kaldığını söylemiştik ancak daha sonrasında dijital yayın platformundan konu hakkında bir ses çıkmamıştı.

Bir Netflix çalışanının The Verge'e vermiş olduğu bilgilere göre Netflix, birkaç gün içerisinde Apple kullanıcıları için uzamsal ses desteğini platforma getirecek. Kullanıcılar, gerçek surround ses deneyimine sadece AirPods Pro ve AirPods Max kulaklıkları sayesinde erişebilecekler.

Uzamsal ses desteği, sadece iPhone ve iPad cihazlarda destekli olacak

2020 yılında Apple, iOS 14 ve iPad OS 14 sürümleri ile birlikte uzamsal ses desteğini kullanıcılarına sunmaya başlamıştı. Güncelleme yayınlandıktan kısa bir süre sonra Disney+, HBO Max ve Apple TV+ gibi dijital yayın platformları, Apple'ın uzamsal ses desteğine kendi bünyelerinde de yer vermeye başladı. Netflix'in bu kervana katılması ise bir hayli uzun sürdü.

Yaklaşık 1 senedir kullanıcıları uzamsal ses desteği için bekleten Netflix, nihayet beklentileri karşıladı. Yapılan açıklamaya göre önümüzdeki birkaç gün içerisinde uzamsal ses desteği, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcıların Netflix'lerine tanımlanmış olacak. Bu özellik, sadece iPhone ve iPad cihazlarda, AirPods Pro ve AirPods Max aracılığıyla çalışacak.