Netflix'ten Marvel Hayranlarına Kahreden Bir Haber Daha

Netflix'te yer alan Marvel dizilerinin iptal edilmesi sonrasında Marvel hayranlarını üzecek bir haber daha geldi.

Geçtiğimiz günlerde Daredevil'in iptal edilmesiyle Marvel hayranlarını kahreden Netflix'in verdiği kötü haberler bitmek bilmiyor. Marvel severlerin, iptal edilen Netflix yapımlarını bir başka platformda görme hayallerine bir süreliğine veda etmesi gerekecek.

Netflix cephesinden gelen habere göre Marvel'ın lisansı alınan dizilerinden herhangi birinin iptali durumunda, en az 2 yıl boyunca o yapımın başka bir platformda yayınlanmasına izin verilmiyor. Anlayacağınız Daredevil, Luke Cage ve Iron Fist gibi yapımları 2020 yılına dek hiçbir yerde izleyemeyeceğiz.

Bunun Netflix'in Disney+ veya Hulu gibi platformların önünü kesmek için yaptığı bir anlaşma mı yoksa ticari bir garanti elde etmek için hazırladığı bir madde mi bunu bilemiyoruz. Ancak bu denklemde yer alıp almadığını bilemediğimiz son bir yapım var: The Punisher. İptal edileceği dedikoduları iyiden iyiye ayyuka çıkan yapımda bu 2 yıllık özel sözleşme maddesinin olup olmadığını önümüzdeki günlerde öğreneceğiz.