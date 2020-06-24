Netflix, bugün itibarıyla Android, 29 Haziran'da da iOS uygulamasına yeni bir özellik kazandırıyor. Bu özellik ile Netflix'in 'İzlemeye Devam Et' listesinde yer almayan içerikleri listeden silmek mümkün oluyor.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, bugün 100 milyondan fazla aboneye hizmet veriyor. Netflix aboneleri, platforma bilgisayarları, televizyonları, akıllı telefonları ya da tabletleri üzerinden rahatlıkla erişebiliyorlar ve Netflix, hemen her platformda sevilerek kullanılıyor. Yaşanan yeni bir gelişme, farklı platformlardan yarım kalan içeriklere ulaşma konusunda kullanıcıları epey rahatlatacak.

Netflix'in "İzlemeye Devam Et" listesi ile kullanıcılar, uygulamaya her girdiklerinde daha önce izleyip yarım bıraktıkları bir içerikleri görüyorlar ve içeriklere kaldıkları yerden devam edebiliyorlar. Ancak Netflix, bu özellik kapsamında kullanıcılara bir kıstas sunmuyor. Yani izlemeye başladıktan sonra beğenmeyip kapattığınız içerikler de bu listede görüntüleniyor.

Netflix geliştiricileri, kullanıcıların zaman zaman eleştirdikleri bu özellikle ilgili bir düzenleme gerçekleştirdiler ve şimdi, kullanıcılara etkili bir çözüm sunuyorlar. Netflix aboneleri, bugün itibarıyla Android ve 29 Haziran itibarıyla da iOS platformundaki mobil uygulama üzerinden İzlemeye Devam Et listesindeki bir içeriği diledikleri gibi silebilecekler.

Netflix'in İzleme Devam Et listesinden içerikler bu şekilde silinecek

Netflix, İzlemeye Devam Et özelliğine ekleyecekleri yeni seçeneğin yanı sıra, farklı bir özellik üzerinde daha çalışıyor. Bu özellik ile birlikte bir içeriğe tıklayan kullanıcılar, doğrudan dizinin ana sayfasına yönlendirilmeyecek. Bunun yerine, bir menü içerisinde söz konusu içeriğin derecelendirmesi, bölümleri ve içerikle ilgili bilgilere ulaşacak. Böylece bir diziye başlamadan önce dizi hakkında detaylı bilgilere ulaşabileceksiniz.