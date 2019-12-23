Online dizi ve film platformu Netflix, Hindistan’daki yeni orijinal serisi Jamtara’nın fragmanını yayınlandı. Gerçek olaylardan esinlenen dizi, bir grup gencin Jharkhand’daki Jamtara kentinde yaptığı kimlik avı dolandırıcılığını ve onun etrafında gelişen olayları anlatıyor.

25’ten fazla dijital yayın platformunun hüküm sürdüğü Hindistan’da rakiplerinden bir adım öne çıkmak için mücadele veren Netflix, yeni Hint orijinal içeriği Jamtara’nın merakla beklenen fragmanını paylaştı. Dizi, kimlik avı hırsızlığının en çok yaşandığı yerlerinden biri olan Hindistan’ın Jharkhand eyaletinde geçiyor.

Gerçek olaylara dayanan Jamtara, bir grup sıradan gencin, basit telefon görüşmeleriyle Hindistan genelinde pek çok insanı dolandırmasını ve onun akabinde gelişen olayları ekranlara taşıyor. Mumbai merkezli prodüksiyon şirketi Viacom18 Motion Pictures tarafından yapılan dizi, Hindistan Ulusal Film Ödülü sahibi Soumendra Padhi tarafından yönetildi.

Kimlik avı dolandırıcılığının son yıllarda çok yaygınlaştığını; ancak medyada yeteri kadar kendine yer bulmadığını belirten Padhi, “Jamtara'ya gittim ve bu dolandırıcılıkların nasıl yapıldığı hakkında insanlarla konuştum. Hikayeler o kadar gerçek ve inanılmaz ki onları dünyayla paylaşmak zorunda olduğumu hissettim. Netflix ile iş birliği yaparak bu hikayeyi Hindistan'daki küçük bir kasabadan dünyanın dört bir yanındaki izleyicilere taşıyacağım için çok heyecanlıyım” ifadelerini kullandı.

Oyuncu kadrosunda Amit Sial, Dibyendu Bhattacharya, Aksha Pardasany, Sparsh Shrivastav, Monika Panwar ve Anshuman Pushkar gibi isimlerin olduğu Jamtara, 10 Ocak’ta sadece Netflix’te yayınlanacak.

Jamtara fragmanı: