Orta çağ dokusunu, zombi gerilimini ve Netflix kalitesini bir araya getiren Kingdom, 25 Ocak'ta Netflix aboneleri ile buluşacak.

Dünyanın en büyük çevrimiçi yayın platformu olan Netflix, orta çağın Kore’sinde gerçekleşen bir zombi kıyametini anlatan Kingdom adlı dizinin ikinci fragmanını yayınladı. Netflix, ikinci fragman ile birlikte dizinin yayın tarihini de açıkladı.

Kore Grand Bell Award ödüllü yönetmen Kim Seong-hun tarafından yönetilen Kingdom, orta çağda Kore’de kurulmuş olan Joseon Krallığı döneminde geçiyor. Ülkeyi kasıp kavuran bulaşıcı bir virüs, insanları kana susamış birer canavara dönüştürüyor.

Dizinin ilk fragmanı, dizinin ana karakteri olan hanedan prensine odaklanıyordu. İkinci fragman ise daha çok virüsün ülkede oluşturduğu kaosu gösteriyor. Yeni fragman ile birlikte krallıkta bulunan atmosferi ve hastalık sonrası durumu daha iyi görebiliyorsunuz.

Milyonlarca Netflix kullanıcısı kaos, gerilim ve tarihi dokunun bir arada olduğu Kingdom’ın altı bölümden oluşan ilk sezonunu 25 Ocak’tan itibaren izleyebilecek. Aşağıdaki bağlantılardan sırası ile dizinin birinci ve ikinci fragmanını izleyebilirsiniz.