Netflix, Marvel's Iron Fist'i 2 Sezondan Sonra İptal Etti

Kimi Marvel karakterlerinin serileri Netflix'te beklenen etkiyi yaratamadı gibi görünüyordu ve bundan ilk etkilenen Iron Fist oldu.

Netflix ve Disney, yaklaşık 5 sene önce Marvel karakterlerine dayanan seriler yapma kararı aldılar. Netflix'de bol Marvel'li bir dönem başladı. Iron Fist de o karakterlerden biri oldu. 2 sezon boyunca yayınlanan dizi, beklenen ilgiyi görememiş olacak ki Netflix tarafından iptal edildi.

Aslında Netflix genel olarak bu seriler için beklenen ilgiyi göremedi. Luke Cage, The Punisher, Daredevil, Jessica Jones gibi pek çok seri devam ediyor olsa da prodüksiyonlar beklentileri karşılamaktan uzak kaldı ve izleyicilerin ilgisi de hal böyle olunca azaldı.

Dizinin sonlandırıldığını açıklayan iki şirket 'İki sezonu da izleyen hayranlara minnettarız' ifadelerini kullanmış ve 'Netflix serisi sonra erdi ama ölümsüz Iron Fist yaşamaya devam edecek' gibi duygusal ve dokunaklı bir de cümle kurmuş. Ancak artık sağımızın solumuzun Marvel olduğu bir dönemdeyiz ve dizinin sonlanmasına inanılmaz üzülecek kitleler de zaten yok.

Ayrıca Netflix'teki Marvel serisi de zaten tamamen sonlanmış değil ve yeni bölümleri yolda olan seriler mevcut. Bunlardan ilk dikkat çeken ise nispeten en çok sevilenlerden olan Daredevil. Dizinin 3. sezonu 19 Ekim'de yayınlanacak.