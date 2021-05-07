Netflix, kullanıcılara gönderdiği bir anket ile N-Plus olarak isimlendirilen bir hizmeti test etti. Dizi ve filmlerle ilgili öznel bir deneyim sunan N-Plus, içeriklerin kamera arkası prodüksiyon bilgilerini, yapımla ilgili podcast yayınlarını ve hatta kullanılan tüm müzikleri içeriyor.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix'in yeni bir hizmet üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. protocol.com isimli internet sitesinde yer alan bilgilere göre Netflix, geçtiğimiz günlerde kullanıcılarına bir anket gönderdi. Bu ankette N-Plus isimli bir hizmetten bahseden Netflix, ufak bir test imkanı da sunduğu bu hizmetin kullanıcılar gözünde ne kadar değer görebileceğini anlamaya çalıştı. Anketin sonuçlarının ne durumda olduğu açıklanmadı ancak Netflix, önümüzdeki günlerde yeni bir hizmetle karşımıza çıkabilir gibi görünüyor.

Netflix'in test ettiği "N-Plus" isimli hizmet, dizi ve filmlere adeta hayranlık boyutunda bağlanan aboneleri ilgilendiriyor. Zira bu hizmet, Netflix'in açıklamalarına göre içerikle ilgili bazı podcast yayınları, kamera arkası prodüksiyon bilgileri ve o yapımda yer alan tüm müzikleri içerecekmiş. Anket bu hizmeti, dizi ve filmlerle ilgili detaylı bilgiler edinilebilecek çevrimiçi bir platform olarak da nitelendiriyor.

Bir Netflix sözcüsü, N-Plus hizmetini doğruladı

N-Plus hizmetiyle ilgili dikkat çeken bir detay, az önce belirttiğimiz müziklerle ilgili. Öyle ki bir kullanıcı, N-Plus hizmetine girerek sevdiği dizilerle ilgili çalma listeleri oluşturup, bu çalma listelerini diğer kullanıcılarla paylaşabilecekmiş. Öte yandan, yine en sevilen dizi ve filmlerle ilgili oynatma listeleri de oluşturabilecekmiş. Böylelikle N-Plus, kullanıcılara çok daha öznel bir deneyim sunmuş olacakmış.

Bir Netflix sözcüsü, N-Plus isimli hizmet ile ilgili açıklama yaptı. Platformun, zaman zaman kullanıcılardan görüş alarak hareket ettiğini söyleyen sözcü, N-Plus için de bu yöntemin tercih edildiğini belirtiyor. Ancak bunun zaman zaman planlamalarda değişiklik yapılmasına da yol açabileceğinin altını çizen Netflix sözcüsüne göre kullanıcılara sunulan anket olumsuz olursa, N-Plus projesi rafa kalkabilir.