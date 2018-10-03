Netflix, Narnia Günlükleri İçin Yeni Bir Dizi Hazırlıyor

Son dönemde bünyesine kattığı uyarlama seriler ve yapımlarla hayli dikkat çeken Netflix, bu projelerinin arasında Narnia Günlükleri'ni de ekledi.

Narnia Günlükleri, her ne kadar çok geniş kitlelere ulaşamamış olsa da oldukça başarılı bir evrene sahip. İzleyen ya da okuyan herkesin bir şekilde sevgisini kazanmış olan bu yapım, şimdi de Netflix'te dizi ve film olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Filmin resmi Facebook hesabında yapılan bir açıklamaya göre Netflix, Narnia Günlükleri'ni dizileştirecek ve yeni filmler de gelecek.

Netflix’in içerik müdürü Ted Sarandos ise konu ile ilgili olarak “C.S. Lewis’in biricik Narnia Günlükleri hikayeleri, dünya çapında birden fazla jenerasyonu etkisi altına aldı. Aileler, Aslan gibi karakterlere ve bütün bir Narnia dünyasına bayıldı. Biz de gelecek yıllarda onların yeni evi olmaktan dolayı heyecanlıyız” ifadelerinde bulunarak projeleri de onaylamış oldu.

Haberin paylaşıldığı Facebook gönderisinde yer alan bir diğer bilgi ise Narnia Günlükleri'nin 7 kitabının yayın haklarının tamamını alabilen ilk şirketin Netflix olduğunu söylüyor. Bu da hem dizi hem de film projelerinin aynı anda konuşulmasının sebebi olabilir. Netflix, Narnia Günlükleri'nden bolca malzeme çıkaracak gibi duruyor, umarız yapımlar hayal kırıklığı yaratmaz.