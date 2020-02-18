Netflix, Overwatch ve Diablo Uyarlamaları Üzerinde Çalışıyor

Platformundaki orijinal içerik sayısını her geçen gün artıran ve bunun için oldukça geniş bütçeler ayıran Netflix, iki yeni oyun uyarlaması üzerinde çalışıyor. Ortaya çıkan bilgilere göre platformun üzerinde çalıştığı yapımlar Diablo ve Overwatch uyarlamaları.

Netflix, kendi ürettiği orijinal içeriklerine her geçen gün bir yenisi daha ekliyor. Abone kazanmak için yeni projeler üreten Netflix’in yeni projeleriyse Overwatch ve Diablo animasyon dizileri olacak.

Netflix’in yeni projelerinin yolda olduğunu öğrendiğimiz yerse Activision Blizzard Başkanı Nick van Dyke’ın LinkedIn profili. van Dyke’ın profilinde “Blizzard Entertainment markası Diablo’nun animasyon türündeki TV uyarlamasının yapımcısı” ifadeleri yer alıyor. Yine van Dyke’ın profilinde yer alan bilgilere göre Netflix’te yayınlanacak olan proje, şu an ön prodüksiyon aşamasında.

Overwatch ve Diablo uyarlamaları:

van Dyke’ın profilinde "Blizzard markası Overwatch’un animasyon uyarlaması” bilgisi de yer alıyor ancak bu uyarlamada Netflix’ten bahsedilmiyor. Aynı şirkete ait Diablo’yu uyarlayacak olan Netflix’in Overwatch uyarlamasına da ev sahipliği yapacak olmasına ise kesin gözüyle bakılıyor.

Activision Blizzard, önümüzdeki birkaç sene içerisinde Diablo 4 ve Overwatch 2 oyunlarını da hayranlarıyla buluşturacak. Dolayısıyla şirketin; bu markalarını farklı platformlarda, oyunlarda bahsedilmeyen hikâyelerle genişletmesi ve ekstra gelir elde etmeye çalışması oldukça beklendik bir hamle diyebiliriz.

Tabii ne Netflix ne de Blizzard tarafından bu gelişmelere dair herhangi bir onaylama gelmediğini de hatırlatmak gerekiyor. Dolayısıyla bu projelerin, hayata geçmeden rafa kaldırılma ihtimallerini de bir köşede tutmakta fayda var.

Peki siz Overwatch ve Diablo animasyon dizisi uyarlamaları hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bu projeler hayata geçirilirlerse başarılı olabilirler mi? Fikirlerinizi, yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.