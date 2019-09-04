Netflix’in Suç Dizisi Criminal’den İlk Fragman Geldi

Netflix, yeni polisiye suç dizisi Crimal’in ilk fragmanını yayınlandı. 4 farklı ülkede çekimleri gerçekleştirilen yapım, pek çok kişiyi ekran başına kilitleyecek gibi duruyor.

Netflix, pek çok farklı senaryo ve konuda film ve dizilere sahip. Fakat dev platformda eksik olan bir şey varsa o da polisiye-suç ve drama dizileri diyebiliriz. Netflix, işte tam da bu eksikliği giderecek olan yepyeni bir yapıma imza attı ve Netflix’in bu tür konuları sevenleri ekran başına kitleyecek yeni dizisi Criminal’den ilk fragman yayınlandı.

Sahneleri çoğunlukla polis sorgu odalarında geçecek olan Criminal, toplamda 12 bölümden oluşacak ve olaylar 4 farklı ülkede geçecek. Bu ülkeler arasında Fransa, İspanya, Almanya ve İngiltere yer alacak. Pek çok farklı ülkede çekimleri tamamlanan yapımın her bir bölümünde benzersiz bir hikaye anlatılacak.

Dizi, kadrosunda pek çok tanıdık isme sahip:

Kedi-fare akıl oyunlarına benzer bir olay örgüsüne sahip dizide, İngiltere bölümlerinin oyuncuları arasında David Tennant (Doctor Who), Hayley Atwell (Ajan Carter), Youssef Kerkour (Dracula) Clare-Hope Ashitey (Doctor Foster) gibi ünlü isimler yer alacak.

Criminal’in Fransa temalı bölümlerine baktığımızda ise başrol olarak Jeremie Renier ve Nathalie Baye karşımıza çıkarken Almanya bölümünde kadroya Peter Kurth ve Christian Berkel isimleri eklenecek. Son ülke olan İspanya kısmında ise Carmen Machi ve Inma Cuesta isimleri performanslarını sergileyecekler.

Criminal'ın yayın tarihi:

Polisiye-suç dizisi Criminal, 20 Eylül 2019’da Netflix ekranlarında olacak.