Dwayne Johnson, Ryan Reynolds ve Gal Gadot'un başrollerini paylaştığı Red Notice'in fragmanı yayınlandı. Orijinal filmlerinin çıtasını yükseltme amacında olan Netflix, şu ana kadar yaptığı en büyük yatırımlarından biri olan yeni filmine güveniyor.

Dünyanın en iyi sanat hırsızı, FBI'ın en iyi profil uzmanı ve dünyanın en iyi dolandırıcısının etrafında dönen film, 160 milyon dolarlık bir bütçeyle çekildi. Üç yıldız oyuncunun buluştuğu filmin fragmanını izleyince sağlam para döküldüğü konusunda şüpheniz olmayacak.

Interpol tarafından çıkarılan Kırmızı Bülten, dünya çapında en çok aranan kişileri bulup yakalamak için verilen küresel bir uyarıdır. Ancak cüretkâr bir soygun, FBI'ın en iyi profil uzmanı (Johnson) ile birbirine rakip iki suçluyu (Gadot, Reynolds) bir araya getirdiğinde neler olacağını kimse bilemez.

12 Kasım'da Netflix'te yayınlanacak filmin fragmanı:

Yönetmenliğini Rawson Marshall Thurber'ın yaptığı film, bakalım beklentileri karşılayabilecek mi?