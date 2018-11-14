Hedef pazarları her geçen gün arttıran Netflix sadece bununla da kalmıyor. Kullanıcılar arasındaki yaygınlığını arttırmak için düşük ücretli abonelik sistemleri de geliştiriyor.

Netflix küresel pazarda genişlemeye çalışırken bunun için yeni stratejiler de geliştiriyor. Bunlardan bir tanesi de aylık 4 dolarlık sadece mobil üyeliği.

TechCrunch’a göre, Netflix sadece mobile yönelik olan bu planını denemek için de Asya pazarını düşünüyor. Netflix’in düşük ücretli mobil aboneliği deneyeceği ilk ülke olan Malezya’da mobil abonelik ücreti ise 17 Malezya Ringgiti, bu da 4 dolara denk geliyor.

Mobil aboneliği alanlar için dizi ve film arşivlerinde herhangi bir kısıtlama olmayacak, sadece mobil cihazlar haricinde izleyemeyecekler. Netflix sözcüsünün aktardığına göre mobil üyelik Malezya’da başlamış olsa da farklı ülkelerde de test aşaması yapılacak.

Düşük abonelik fiyatlandırması Asya Pasifik gibi mobil cihazların çok büyük önem taşıdığı ülkeler için güzel bir politika. Yeni mobil sistemiyle birlikte Netflix'in Hindistan ile birlikte Asya ülkeleri için de Netflix orijinal içeriği üretmesi bekleniyor.