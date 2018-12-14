2018'in son dönemlerinde Marvel hayranları tarafından büyük tepki çeken Netflix, kullanıcıların hoşuna gidebilecek yeni bir özelliği test ediyor.

2019 yılına hiç olmadığı kadar güçlü girmeyi planlayan Netflix, geçtiğimiz günlerde Daredevil'in 4. sezonunu iptal ederek Marvel hayranlarını şok etmişti. Netflix cephesinden gelen son habere göre izleyicileri ikiye bölebilecek enteresan bir özellik test ediliyor.

Gelmesi planlanan özellik şu şekilde işliyor: İzlediğiniz dizinin önemli bir sahnesi son bulduğunda, ekranınızda bir mesaj beliriyor. Bu mesaj size "Bu sahneyi baştan izlemek ister misiniz?" şeklinde bir uyarı sunuyor ve tek tuşla sahne en başa dönmüş oluyor.

Burada kimin bu özelliği niye kullanmak isteyeceği sorusu da insanın aklına gelmiyor değil. Her ne kadar bu özellik tek tuşla kapatılabilecek olsa da zaten 2-3 saniyeyi dahi almayacak bir geri alma işlemi için dizi zevkinin gereksiz bir mesajla bölünmesi insanın canını sıkabilir.

Reddit sayfasında özelliği test eden kullanıcılar, bu yeniliği hiç sevmişe benzemiyorlar. Bununla birlikte sahneyi geri alma özelliğini deneyen diğer kullanıcılardan da olumlu bir geri dönüş alınabilmiş değil. Muhtemelen bu özellik son kullanıcıya ulaşmadan tarihin tozlu raflarına karışacak.