Koronavirüs için alınan önlemlerin ardından internet kullanımındaki artış endişe yaratıyor. Netflix, veri kullanımını azaltmak için yakında yayın kalitesini varsayılan olarak SD'ye düşürebilir.

Koronavirüs salgını nedeniyle çok sayıda insan evinden çıkmıyor ve bu da internet kullanımının artmasına neden oluyor. Veri kullanımı henüz tam olarak kritik seviyede olmasa da Avrupa Birliği, bazı hizmetlerde veri trafiğini kısıtlamanın yollarını tartışıyor.

Bir AB temsilcisi, Netflix CEO'su Reed Hastings ile bir araya gelerek konuyu tartıştı. Avrupa Birliği'nin gündeme getirdiği bu sorun, Netflix'in video çözünürlüğünü geçici olarak SD kalitesine düşürmesine neden olabilir. Aynı şekilde YouTube, Twitch ve Prime Video gibi platformlar da alınacak olası bir karardan etkilenebilir.

AB temsilcisi Thierry Breton, müzakerelerin ardından özellikle koronavirüs salgınının etkili olduğu dönemde internetin sorunsuz bir şekilde çalışmasının öneminin altını çizdi. Breton, bu noktada herkesi sorumluluk almaya ve gerekli olmadıkça HD içerikten kaçınmaya davet etti.

Diğer yandan yüksek internet kullanımının yaşandığı dönemlerde kullanıcıların çözünürlüğünü otomatik olarak standart bir seviyeye indirecek yeni bir işlev hakkında da tartışmalar sürüyor. AB ve Netflix görüşmelere önümüzdeki birkaç gün boyunca devam edecek.

HD içerikler günümüzde herkes tarafından yaygın olarak kullanılıyor. Gittikçe yaygınlaşan 4K çözünürlüğünden bahsetmiyoruz bile. İki tarafın görüşmelerinden çıkacak sonuç merakla bekleniyor.