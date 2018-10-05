Netflix, She-Ra Çizgi Dizisi İçin İlk Fragmanı Yayınladı

Dünyanın en popüler çevrimiçi akış servisi olan Netflix, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Dreamworks Animation ile iş birliği gerçekleştirdiğini ve 80’li yılların efsane kadın karakteri She-Ra’nın bir uyarlama serisi ile yeniden ekranlara döneceğini müjdelemişti.
Netflix, kadınların gücünün ve kardeşliğinin temsilcisi olan She-Ra’nın yeni çizgi dizisi için ilk fragmanı yayınladı. Böylece çizgi dizinin dokusu ve She-Ra’nın yeni kostümü de belli olmuş oldu. Dizinin tamamını izlemek isteyenler 16 Kasım’a kadar beklemek zorunda kalacaklar.
Bilmeyenler için She-Ra, bir diğer efsanevi karakter olan He-Man’in ikiz kardeşi. 2018 mode She-Ra’yı, Eisner ödüllü Lumberjanes’le ortak yapımcı olan Noelle Stevenson seslendirecek. Dizi, orijinal seriden fazla uzaklaşmayacak.