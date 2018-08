Netflix'in en başarılı serilerinden Stranger Things, pek çok başarılı oyuncuyu kadrosunda barındırıyor ve oyuncular da dizinin bu kadar başarılı olmasının sebebinin güçlü oyuncu kadrosu olduğunu düşünüyor.

Stranger Things, hem ilgi çekici senaryosu, hem kusursuz dekoru ve geçtiği dönemin ruhunu yansıtan atmosferi hem de başarılı oyuncu kadrosuyla son dönemin en ilgi çekici dizilerinden biri olmayı başardı. 3. sezonunun hazırlıkları devam eden dizinin başarısı ise yetenekli ve deneyimli oyuncu kadrsou ile oyuncular arasında kurulan kuvvetli bağa bağlanıyor.

Stranger Things'de yer alan tüm genç oyuncuların konuyla ilgili düşünceleri aynı; hepsi birbirlerinin yeteneklerine saygı duyuyorlar ve birlikte çalışmanın dışında her zaman birbirine destek olan arkadaşlar olmayı da başardıklarını söylüyorlar. Oyuncu kadrosu ile ilgili diğer dikkat çekici detay ise 80'lerde geçen dizinin kadrosunda, 80'lerin kült yapımlarında yer almış pek çok oyuncunun yer alması.

Dizinin yaratıcıları Ross Duffer ve Matt Duffer kardeşler ise bu oyuncu seçiminin bilinçli olarak yapılmadığını ve bazen bu kadar fazla bilindik simanın sette bir arada olmasının enteresan bir deneyim olduğunu ve hatta onları zorladığını söylüyorlar. Matt Duffer; sette David Harbour, Sean Astin, Paul Reiser ve Winona Ryder'ı aynı anda yönetmek zorunda kaldığında bunu yapamadığını ''Beynim resmen patladı. Onları yönetemedim. Hatta ağzımdan bir kelime bile çıkamadı' şeklinde ifade ediyor.

Tabii ki tüm bu söylemler aslında çalışma arkadaşlarının birbirine övgüsü diyebiliriz ama Beetlejuice, Aliens, The War of The Rose gibi 8'lerin en başarılı yapımlarında yer almış oyuncularla çalışmak belki de gerçekten Duffer kardeşler için enteresan bir deneyim olmuştur. Üstelik 3. sezon için diziye dahil olan pek çok oyuncu da yine 80'lerden. Ancak bu oyuncuları nasıl göreceğimizi henüz bilmiyoruz ve bunun için biraz daha beklememiz gerekebilir çünkü dizinin yeni sezonunun 2019'da yayınlanması bekleniyor. Ekibin yeni yayınlanan videosunu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.