Netflix'te Aranılan Türde İçeriğe En Kolay Nasıl Ulaşılır?

Netflix'in arama motorundan memnun değilseniz ve kategoriler size yetersiz geliyorsa size iyi bir haberimiz var. Netflix Codes adlı platform, tüm Netflix içeriklerini geniş bir kategori havuzunda listeliyor ve aradığınız türde içeriği kolaylıkla bulmanızı sağlıyor.

Dünyanın en büyük çevrimiçi yayın platformu olan Netflix, özellikle internetle birlikte büyüyen genç neslin film ve dizi seyretme alışkanlığını bütünüyle değiştirmiş durumda. Veri tabanında bulunan binlerce içerikle hemen her kültürden insana hitap edecek içerikleri bünyesinde barındıran Netflix, bu sayede dünya çapında on milyonlarca aboneye sahip olmuş durumda.

Takdir edersiniz ki binlerce film ve dizinin bulunduğu bir platformda kullanıcıların severek izleyebileceği bir içeriği direkt olarak bulabilmesi çok da kolay değil. Bu nedenle Netflix’in kategorizasyonu ve arama motorunun çalışma prensibi, kullanıcıların istedikleri türde içeriğe kolaylıkla erişebilmesi için büyük önem taşıyor.

Ancak Netflix’in arama motorunun çok da iyi çalıştığını söylemek mümkün değil. Buna örnek olarak ‘Romantik Komedi’ terimini arattığınızda romantik komedi ile alakası olmayan pek çok içeriğin çıkmasını gösterebiliriz. Ancak Netflix Codes adlı platform, Netflix’te istediği türde içeriğe anında erişmek isteyenler için muhteşem bir araç olmuş durumda.

Netflix veri tabanındaki tüm içerikleri listeleyen ve denizde geçen korku filmleri, sıra dışı romantizm gibi ek kategorilerle kullanıcılara çok daha geniş bir içerik ‘menüsü’ sunan Netflix Codes, hiçbir ek uygulama ya da eklenti gerektirmiyor. Sitede istediğiniz bir içeriğe ulaşmak istediğinizde bağlantı linki sizi direkt olarak Netflix’e yönlendiriyor.