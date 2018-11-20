Netflix'te Aralık Ayında Yayına Girecek Yapımlar

Netflix kataloğuna hemen her gün yeni dizi, film ve belgesel eklenmeye devam ediyor. Aralık ayında Netflix'te izleyeceğiniz en iyi yapımları sizler için derledik.

Netflix, her zaman olduğu gibi gelecek ay da bizleri muhteşem yapımlarla buluşturmaya devam edecek. Netflix’in ilk Türk orijinal dizisi Hakan: Muhafız, Roma mahallesindeki genç Cleo'nun hayatını anlatan Altın Aslan sahibi ROMA ve iki polisin hikayesini anlatan Netflix'in ikinci Alman orijinal dizisi Dogs of Berlin ilk göze çarpanlar.

Dilerseniz vakit kaybetmeden listemize bir göz atalım.

NETFLIX ORİJİNAL DİZİLERİ

HAKAN: MUHAFIZ

Tılsımlı bir yadigâr tarafından kendisine mistik güçler verilen genç bir adam, karanlık güçlerle savaşmak ve geçmişindeki bir gizemi çözmek üzere yolculuğa çıkar.

DOGS OF BERLIN

Ünlü bir futbolcunun öldürülmesinin ardından, birbirinden çok farklı iki polis Berlin'in yeraltı dünyasıyla mücadele etmek ve kendi suçlarıyla yüzleşmek zorunda kalır.

PERFUME

İnsanüstü bir koku alma duyusuna sahip olan parfümcü, yatılı bir okuldaki kız öğrencileri öldürmeye başlar. Amacı onların esanslarını çıkarıp kusursuz kokuyu yaratmaktır.

NETFLIX ORİJİNAL DİZİLERİ - HAFTALIK

MEMORIES OF THE ALHAMBRA

NETFLIX ORİJİNAL BELGESELLERİ

REMASTERED: WHO KILLED JAM MASTER JAY?

80'lerde çığır açan rapçi Run-D.M.C. hip hop müziğini ana akımlardan biri haline getirmişti. Ancak grubun DJ'i Jam Master Jay'in öldürülmesi hala gizemini koruyor.

MASUM ADAM

1980'lerde Oklahoma'daki Ada adlı küçük bir kasabada iki korkunç suç işlendi. Bu suçlarla ilgili verilen hükümler üzerindeki tartışmalar bugün bile devam etmektedir.

OUF OF MANY, ONE

Vatandaşlığa geçiş sınavlarına hazırlanan yasal göçmenler, onları Amerika'da daha iyi fırsatlar aramaya itenin ne olduğunu tartışıyor.

NETFLIX ÇOCUK VE AİLE

KENDİNİ ÖZGÜR BIRAK: ON İKİ NOEL HEDİYESİ

Bright Fields Ökseotu Balosu için hazırlanırken Zoe'nin kırdığı ağaç süsü, bir aile sırrını ortaya çıkarır. Bu sırada Gaby, yeni patron Mia'nın insafına kalmıştır.

PRINCE OF PEORIA: A CHRISTMAS MOOSE MIRACLE

Teddy, Işık Festivali'ni hiç kaçırmamıştır. Bu kez kar yüzünden bovling pistinde mahsur kalır. Ama endişeye mahal yok. Emil, Noel Sığını'nın günü kurtaracağından emin.

SÜPER ÖCÜLER VE DİLEK YILDIZI

En sevdiği kuzeni sürpriz yapıp ziyarete gelen Lobo'nun ve aynı anda her yerde olmayı dileyen Glorb'un dilekleri gerçek olur.