Netflix'te Ocak Ayında Yayına Girecek Kaliteli Yapımlar

Netflix kataloğuna hemen her gün yeni dizi, film ve belgesel eklenmeye devam ediyor. Ocak ayında Netflix'te izleyeceğiniz en iyi yapımları sizler için derledik.

Netflix, her zaman olduğu gibi gelecek ay da bizleri muhteşem yapımlarla buluşturmaya devam edecek. DC Evreni’nin dört bir yanından seçilen ve süper kahraman olma yolunda ilerleyen genç karakterleri izleyeceğimiz Titans, sevilen bilim kurgu dizisi Star Trek Discovery ve Zincirsiz, Yol ve Yukarı Bak gibi birbirinden farklı konulara sahip hit yapımlar bu ayın dikkat çekenleri oluyor.

NETFLIX ORİJİNAL DİZİLERİ

TITANS (11/01/19)

Batman'in eski yardımcısı Robin'in lideri olduğu bir grup genç kahraman, hem içlerindeki şeytanlarla hem de suçla savaşır.

BLACK EARTH RISING (25/01/19)

Kate, küçük bir çocukken Rwandan soykırımından kurtarılmıştır. Ancak geçmişin gölgesi peşini kolay kolay bırakmayacaktır.

SEX EDUCATION (11/01/19)

Noel temalı Nailed It bölümleriyle yeni yıl güzel bir hediyeyle geliyor. Eğlenceli yemek pişirme hezimetleri ve müthiş beceriksizlikler sezonu Netflix'te açılıyor.

NETFLIX ORİJİNAL DİZİLERİ - HAFTALIK

STAR TREK: DISCOVERY (2. Sezon) [18/01/19]

Galaksinin farklı bölgelerinde yaşanan gizemli olaylar, Discovery'nin geçici kaptanla yeni bir göreve çıkmasına neden olur. Bu kaptan Enterprise'dan Christopher Pike'tır.

NETFLIX FİLMLERİ

THE LAST LAUGH (11/01/19)

Emekli bir menajer olan Al Hart, 40 yılın ardından eski bir müşterisiyle yeniden karşılaşır ve onu yeniden sahneye çıkıp stand-up yapmaya ikna eder.

LIONHEART (04/01/19)

Babası hastalanan Adaeze, sıra dışı amcasının da yardımıyla aile işini yürütmek ve erkek egemen bir dünyada kendini kanıtlamak zorundadır.

YALNIZ (11/01/19)

Kanarya Adaları'nın ücra bir köşesinde sörfçü Alvaro Vizcaino bir kaza sonucu kayalıklardan düşer. Ciddi bir şekilde yaralanan genç adam, hayatta kalmak için savaşmalıdır.

NETFLIX ORİJİNAL BELGESELLERİ

REMASTERED: MASSACRE AT THE STADIUM (11/01/19)

Yıllardır Şilili protest şarkıcı Victor Jara'yı öldürmekle suçlanan Pinochet ordusu mensubu asker, kendini aklamaya çalışmaktadır.

FYRE: THE GREATEST PARTY THAT NEVER HAPPENED (18/01/19)

Fyre Festivali, sosyetik bir adada sosyal medya ünlülerinin katıldığı lüks bir müzik deneyimi olarak tanıtıldı. Ama gerçek, bu vaatlerin çok uzağındaydı.

TRIGGER WARNING WITH KILLER MIKE (18/01/19)

Düzen karşıtı bu komedi belgesel dizisinde, rapçi ve aktivist Killer Mike ile eğlenceli muhabirler toplumsal açıdan önemli konuları inceliyor.

NETFLIX ÇOCUK VE AİLE

TALİHSİZ SERÜVENLER DİZİSİ (01/01/19)

Dizinin üçüncü ve son sezonunda, VFD'nin gizemlerini çözme ve Kont Olaf'ın amansız takibini sonlandırma konusunda Baudelaire kardeşleri hiçbir şey durduramayacak.

PINKY MALINKY (01/01/19)

Pinky Malinky, sosis olarak doğması dâhil her şeye iyi tarafından bakıyor. Yanına en iyi arkadaşlarını alan bu minik sosis, hayatı dolu dolu yaşıyor.

CARMEN SANDIEGO (18/01/19)

Carmen Sandiego, hem yeni uluslararası suçlarını hem de süper bir hırsız olmasına neden olan geçmiş maceralarını anlatan bu diziyle geri dönüyor.