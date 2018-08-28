Netflix'te Eylül Ayında Göreceğiniz Muhteşem İçerikler

Günden güne televizyon kavramının yerini alan ve bunun da hakkını veren Netflix'te bu ay neler izleyeceğinizi derledik.

Kendine has yapımları ile olduğu kadar dizi dünyasının en bomba serilerini de bünyesinde bulunduran Netflix, boş durmamakta kararlı. Son yıllarda büyük bütçelerle 'Netflix'e Özel' başlıklı filmlerle dikkat çeken Netflix, bu ay da hiç boş durmayacak.

Karşınızda bu ayın bomba Netflix yapımlarında bazıları:

Diziler

Maniac (21/9/2018​)

80'lerde izlediğimiz The Maniac isimli korku filmiyle hiçbir alakası olmayan dizi; zihn, ilaç ve çoklu gerçeklik gibi konuları işliyor. Başrolde Emma Stone ve Jonah Hill'in bulunduğu yapımda 'iki yabancının' kendilerini akıl almaz bir ilaç deneyinde bulmalarını izliyeceğiz.

Sisters​ (1/9/2018)​

Bol bol kadın ve dans göreceğimiz dizide; ana karakterimiz Julia, babasının ölüm döşeğindeki itirafıyla 100'den fazla erkek kardeşi ve iki kız kız kardeşi olduğunu öğrenir ve olaylar gelişir.

The Good Cop (21/9/2018)​

Luther'da izlediğimiz Warren Brown'ın canlandırdığı dürüst bir polis olan Tony Danza'nın canlandırdığı Tony Jr.'a büyük bir tuzak kurulur. Sonrasındaysa acemi polis, iş ve aşk hayatı için emekli polis memuru Tony Sr.'dan birçok tavsiye alır.

La catedral del mar​ (1/9/2018)

Barcelona, kent yaşamı, köylü ve asiller arasındaki ilişkilerin, adetler, toplumsal sınıfların anlatıldığı dizi; farklı bir tarih isteyen ve Orta Çağ'a bir bir zaman yolculuğu yapmak isteyen herkes tarafından oldukça beğenilecek.

Filmler

Sierra Burgess Is A Loser (7/9/2018)​

Stranger Things'ten tanıdığımız Shannon Purse'u başrolde gördüğümüz dizide klasik bir liseli öyküsü anlatılıyor. Henüz lisede olan Sierra, aşık olduğu çocuğu elde etme umuduyla daha popüler bir kızla iş birliği yapıyor.

On My Skin (12/9/2018)​

Gerçek olaylara dayanan bu dizide uyuşturucu suçundan tutuklanan Stefano Cucchi, İtalyan'ın yozlaşmış hukuk sisteminin pençelerine düşer.

The Most Assassinated Woman in the World (7/9/2018)​

Gerilim ve gizemseverlerin hoşuna gidecek filmde 1930'ların Paris'inde geçmekte. Grand Guignol Tiyatrosu'ndaki ölüm sahneleriyle ünlü bir aktrist, geçmişten gelen gizemli ve bir o kadar da garip bir sapıkla aynı zamanda hayaletlerle savaşır.

The 3rd Eye (28/9/2018)​

İki kız kardeş, anne babalarının ölümünden sonra kardeşlerden birinin karanlık bir varlığı görebildiği eski evlerine geri dönerler.

Netflix'e bu ay eklenecek dizi ve filmler tabii ki bunlarla sınırlı değil. Eylül ayında dizi, belgesel, film ve çocuk programlarından oluşan 51 Netflix orijinal yapımını, ayrıca 70 lisanslı içeriği Netflix üzerinden izleyebileceksiniz.