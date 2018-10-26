Netflix kataloğuna hemen her gün yeni dizi, film ve belgesel eklenmeye devam ediyor. Kasım ayında Netflix'te izleyeceğiniz en iyi yapımları sizler için derledik.

Netflix, her zaman olduğu gibi gelecek ay da bizleri muhteşem yapımlarla buluşturmaya devam edecek. Kolombiya'ya veda eden Narcos'un Meksika macerası, Outlaw King ve Russell Crowe'un Devlet Oyunları filmi ilk göze çarpanlar. Dilerseniz fazla vakit kaybetmeden listemize geçelim.

NETFLIX ORİJİNAL DİZİLERİ

1983

Amerikalı bir DEA ajanı Meksika'daki uyuşturucu tacirlerini hedef almanın tehlikelerini öğrenirken Guadalajara Karteli'nin yükselişine tanıklık edin.

THE KOMINSKY METHOD

Michael Douglas, kısa süren aktörlük kariyerinin ardından Hollywood'da saygın bir oyunculuk koçu olan adam rolünde. Chuck Lorre imzalı komedi dizisinde Alan Arkin de var.

BABY

Gerçek bir hikâyeden ilham alan dizi, kimlik ve bağımsızlık arayışlarıyla topluma karşı koyan bir grup Romalı genci anlatıyor.

NETFLIX ORİJİNAL DİZİLERİ - HAFTALIK

HANEDAN

Aile evinin korkunç bir yangında kül olmasının ardından, Carringtonlar hanedanlarını yeniden kurmak ve eski güçlerine tekrar kavuşmak için enkazı gözden geçirir.

A TAIWANESE TALE OF TWO CITIES

Taipeili bir doktor ve San Franciscolu bir mühendis, cesur bir anlaşmayla evlerini takas ederek dertlerle, sırlarla ve sürpriz karşılaşmalarla dolu bir yolculuğa çıkar.

NETFLIX FİLMLERİ

OUTLAW KING

Bu dönem draması, İskoçya tacını taktığı için İngiltere Kralı tarafından kanun kaçağı olarak yaşamaya zorlanan Robert Bruce'un kontrolü geri kazanma savaşını anlatıyor.

THE OTHER SIDE OF THE WIND

Orson Welles'in bu katmanlı filminde, ömrünün son gününü yaşayan efsanevi bir yönetmen yeni projesini bitirmeye çabalarken bir yanda da mirası üzerine kafa yorar.

THE BALLAD OF BUSTER SCRUGGS

Antolojiyi yazıp yöneten Joel ve Ethan Coen'in eşsiz zihinlerinin ürünü olan, Vahşi Batı hakkındaki bu altı masal için hazırlanın.

NETFLIX ORİJİNAL BELGESELLERİ

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BuzzFeed muhabirleri, bu belgesel dizisinin üçüncü kısmında seks robotlarını, keskin nişancı süper bakterileri ve çok daha fazlasını araştırıyor.

ONUR MADALYASI

Bu drama belgeseli, Irak, Afganistan, Vietnam ve daha fazlasında yapılan ABD askeri operasyonlarında Onur Madalyası alanlarının hikayelerini anlatıyor.