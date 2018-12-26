Netflix'ten Gülümseten Avengers: Infinity War Tweetleri

Abonelerine Noel hediyesi olarak Avengers: Infinity War veren Netflix, filmi izleme şansı bulamayan kullanıcılarına şakayla karışık yanıtlar verdi.

Hristiyan dünyası dün gece Hz. İsa’nın doğum gününü temsil eden dini bir bayram olan Noel’i kutladı. Dünyanın en büyük çevrimiçi yayın platformu olan Netflix, abonelerine bu önemli gün için etkileyici bir hediye vermek adına Disney ile birlikte bir ortaklık gerçekleştirdi ve yılın en çok beğenilen filmlerinden Avengers: Infinity War’u platformda yayınladı.

Netflix’in 25 Aralık’ta Avengers: Infinity War’u yayınlayacağı çok önceden biliniyordu ve dünya çapında pek çok kullanıcı bunun için ekran başındaki yerini çoktan almıştı. Ne yazık ki eksik bilgilendirme, bazı Netflix kullanıcılarının hevesinin kursaklarında kalmasına neden oldu. Avengers: Infinity War, yalnızca Birleşik Devletler’de yayınlandı.

İlk olarak dün akşam TSİ 17:00’da bir tweet atan Netflix, abonelerine Avengers: Infinity War’u müjdeledi. Netflix abonelerinin filmi göremediklerini belirtmesi üzerine 00:23’te bir tweet daha atan Netflix, ‘’ABD dışındaki aboneler için üzgünüz. Bu yayın Netflix ABD’ye özgü olacak. Kimsenin parmağın şıklatıldığını hissetmesini istemiyoruz.’’ dedi.

Ayrıca ABD’de olduğu halde filmi görüntüleyemeyen kullanıcıları için de bir tweet atan Netflix, ‘’Ayrıca ABD’de olup da filmi görüntüleyemiyorsanız arama yapmayı ya da oturumu kapatıp yeniden giriş yapmayı deneyebilirsiniz. Ya da Thanos’a sizi affetmesi için yalvarabilirsiniz. Bunlardan biri işe yaramalı.’’ dedi.