Netflix'ten Ödüllerin Önünü Açacak Yeni Uygulama

Netflix, özellikle film yapımcılarını ve bazı oyuncuları memnun etmeyen bir uygulamasında değişikliğe gitti ve bazı filmler platformda yayınlanmadan önce vizyona girecek.

Netflix, yıllardır filmleri vizyona girdikleri gün platforma dahil ederek yoluna devam ediyor ancak bu uygulama hem film yapımcılarından hem de oyunculardan büyük tepki topluyor. Özellikle festivallerde yarışan ödüllü filmler söz konusu olduğunda, sinemalarda izlenme oranını doğrudan azaltan bu uygulama adeta ayağa dolanan bir taş oluyor. Netflix daha önce bu uygulaması yüzünden Cannes Film Festivali tarafından da eleştirilmiş ve şirket, yapımcılar ve oyuncularla daha zorlu durumlar yaşamıştı.

Ancak yeni yapılan bir açıklama, Netflix'in bu uygulamadan vazgeçtiğini gösteriyor. Kasım ve aralık ayında çıkması beklenen üç yapım, Netflix'te yayınlanmadan önce sınırlı sayıda salonda gösterilecek ve sonrasında platformdan izlemek mümkün olacak. Şirketin bu adımı sayesinde film yapımcıları ve oyuncularla da arasının düzelmesi bekleniyor.

Oscar ve Altın Küre ödüllü yönetmen Alfonso Cuarón tarafından yönetilen Roma, Coen Brothers'ın yeni filmi Ballad of Buster Scruggs ve post apokaliptik senaryosu ve atmosferiyle dikkat çeken Bird Box, sınırlı süre için sınırlı sayıda salonda gösterime girecek.