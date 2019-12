Martin Scorsese’in son filmi The Irishman, sinemaların ardından geçtiğimiz günlerde Netflix’te vizyona girdi. Vizyona gireli kısa bir süre olan The Irishman, ABD’deki National Review of Board tarafından yılın en iyi filmi seçildi.

The Irishman, 1 Kasım’da sinemalarda, 27 Kasım’da ise Netflix'te insanların karşısına çıktı. Martin Scorsese’in yönetmen koltuğunda oturduğu, Robert De Niro, Al Pacino ve Joe Pesci’nin oyuncu kadrosunda yer aldığı The Irishman, daha vizyona girmeden izleyicilerde büyük bir beklenti oluşturmuştu. Büyük beklentilerle vizyona giren The Irishman, vizyona girmesinin ardından seyirciler tarafından da beğeni ile karşılaşıldı. Anlaşılan The Irishman’i sadece izleyiciler beğenmemiş. ABD’de bulunan National Review of Board (NRB), The Irishman’i yılın en iyi filmi seçti. İLGİLİ HABER Netflix, 3,5 Saatlik The Irishman Filmine Gelen Yorumlara Cevap Verdi NRB’nin verdiği ödüllerin sahipleri şimdi açıklanırken, ödüller ocak ayında gerçekleştirilecek bir tören ile dağıtılacak. 2019’un en iyi filmi seçilen The Irishman, NRB Başkanı Annie Schulhof tarafından da “zengin, hareketli, güzel dokulu bir film” ve “usta bir mafya destanı” olarak nitelendirildi. Yılın En İyi Yönetmeni, Tarantino oldu NRB’nin verdiği ödüllerde Quentin Tarantino, son filmi Once Upon A Time…In Hollywood filmi ile en iyi yönetmen, Brad Pitt yine aynı filmdeki performansı ile en iyi yardımcı erkek oyuncu seçildi. En iyi erkek oyuncu ödülünü Uncut Gems filmindeki performansı ile Adam Sandler alırken, Judy’deki oyunculuğu ile en iyi kadın oyuncu ödülünü Renée Zellweger almayı başardı.

Kaynak : https://uproxx.com/movies/the-irishman-best-film-2019-national-board-of-review/

 19 6 5 2 2