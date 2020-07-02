Netflix, yeni çizgi roman uyarlaması The Old Guard için bir fragman daha yayınladı. Başrolünde Charlize Theron'un yer aldığı film, aksiyonu bol bir görsel şölen vadediyor.

Daha önce Daredevil ve Locke & Key aksiyon uyarlamalarında oldukça iyi işler ortaya çıkaran Netflix, şimdi de Greg Rucka ve Leandro Fernandez’in çizgi roman serisine dayanan bir aksiyon uyarlaması ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Netflix, başrolünde Hollywood’un en başarılı aktrislerinden Charlize Theron’un yer aldığı The Old Guard için şimdi yeni bir fragman daha yayınladı.

The Old Guard’da Charlize Theron, binlerce yıldır hayatta olan Andy adlı bir savaşçıyı canlandırıyor. Andy, yaralarını tekrar tekrar iyileştiren bir güç nedeniyle ölemiyor. Bir savaşçı için olabilecek en iyi güçlerden birine sahip olan Andy, kendisiyle aynı güçlere sahip olan elit bir paralı asker takımına liderlik yapıyor.

Başrolde Charlize Theron’a Kiki Layne’in eşlik ettiği filmde ayrıca Marwan Kanzari, Luca Marinelli, Harry Melling, Van Veronica Ngo, Matthias Schoenaerts ve Chiwetel Ejiofor da rol alıyor. Senaryosunu, çizgi roman serisinin de yaratıcılarından olan Greg Rucka’nın kaleme aldığı filmi Gina Prince-Bythewood yönetiyor.

Netflix, The Old Guard’ı “Yüzyıllar boyunca gizlice insanlığı koruyan dört ölümsüz savaşçı, yeni bir ölümsüzü keşfettikleri sırada gizemli güçleri nedeniyle hedef hâline gelir.” şeklinde açıklıyor. Filmin konusunun en azından kağıt üstünde Hakan: Muhafız’a benzediği söylenebilir.

The Old Guard - Ölümsüzlük fragman