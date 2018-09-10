Netflix, The Witcher Serisinde Değişiklik Yapmayı Planlıyor

2019 yılında çıkması planlanan The Witcher uyarlaması dizinin oyuncu kadrosu yavaş yavaş belli olurken; Netflix cephesinin Ciri karakteri için çizdiği oyuncu profili, serinin hayranlarını ikiye böldü.

Oyunseverler için oldukça özel bir yeri olan The Witcher’ın bir Netflix dizisi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini sizlere müjdelemiştik. Özellikle 2015 yılında piyasaya sürülen The Witcher 3, aradan geçen 3 yıla rağmen hala popülerliği koruyor ve birçok oyuncu tarafından başyapıt olarak değerlendiriliyor.

Sağladığı açık dünya ögeleri ve yan görevleriyle tekrar tekrar sıkılmadan oynamanıza olanak veren Witcher 3’ü takiben bir Netflix dizisi projesine dönüşen The Witcher’ın oyuncu kadrosu yavaş yavaş belli oluyor.

Karizmatik kahraman Geralt’ı canlandırması için seçilen ismin Superman filmiyle tanıdığımız ünlü aktör Henry Cavill olacağı artık netlik kazanmış durumda. Netflix yapımcıları ve The Witcher ekibinden gelen yeni bir karar oldukça tartışma yaratacağa benziyor. Serinin en önemli karakterlerinden biri olan Ciri, normal şartlarda beyaz etnik kökenli bir karakter olmasına karşın dizi için düşünülen Ciri karakteri farklı bir ırktan olacak.

National Youth Theatre’da açılan ilana göre Netflix, Ciri karakterini canlandırması için 14 yaşlarında Asyalı, siyahi ya da azınlık etnik kökenden bir kız çocuğu arıyor. Henüz oyuncu seçmeleri hakkında bir bilgiye ulaşılmasa da melez bir oyuncunun Ciri’ye hayat verdiğini görürsek şaşırmamız gerekiyor. Söz konusu çocuk oyuncunun Mayıs 2019 tarihinde açıklanacağı tahmin ediliyor.

Netflix’in bu kararı daha şimdiden Witcher fanatiklerini ikiye bölmüş durumda. Bir kesim tarafından oldukça gereksiz bulunan ve orijinal hikayeye zarar veren bu hamle, diğer kesim tarafından yeni bir soluk ve sinematik bir katkı olarak lanse ediliyor.