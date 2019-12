Netflix, The Witcher’ın Son Fragmanını Yayınladı

Bütün dünyada ünlü olan fantastik kurgu eseri The Witcher’ın dizisi için artık sayılı günler kaldı. Dizinin yayınlanmasına kısa bir süre kalmışken Netlflix, dizi hakkında birçok bilgiyi de veren bir fragman yayınladı.

Andrzej Sapkowski’nin ünlü fantastik kurgu serisi olan The Witcher’ın Netflix tarafından hazırlanan dizisinin yayınlanmasına artık çok kısa bir süre kaldı. Serinin hayranları diziyi büyük merakla bekliyorlar. Netflix, The Witcher hakkında bu döneme kadar çok az bilgiyi dışarı sızdırmıştı. Şimdi ise dizinin yayınlanmasına çok kısa bir süre kalmışken dizinin konusu hakkında büyük bilgiler barındıran bir fragman paylaşıldı.

The Witcher’ın son fragmanı “Cirillia, sen Cintra’nın yavru aslanısın” sözleri ile açılıyor. Fragmanın devamında bir karakter Geralt’a “Neden güvende olmadığını düşünüyorsun?” Diye soruyor. Geralt, bu sorunun üzerine siyah ve altın rengi bir ordu gördüğünü söylüyor. Fragmanın devamında Vengerberh büyücüsü Yennefer de “Nilfgaard her şeyi yok edecek” diyor. Geralt’ın bahsettiği Ordu Cintra’nın kapısına varmadan Ciri, şehirden kaçırılıyor.

The Witcher’ın fragmanı bu sahneden sonra dizinin aksiyon seviyelerini bizlere gösterecek şekilde hızlanıyor. Heyecan yaratan fragmanda Gerald’ın Ciri'yi koruyacağı ve zarar görmeden geri getireceği görünüyor.

The Witcher’ın dizisinin Netflix’te yayınlanacağı haber duyulduğundan beri The Witcher hayranları büyük heyecanla diziyi bekliyorlar. Netflix’te büyük bir bütçe ayırdığı The Witcher’ın sona eren Game of Thrones’un yerini doldurmasını umuyor. Netflix, dizinin sadece ilk sezonu için 70-80 milyon dolar harcama yaptı.

Bu, 50-60 milyon dolar bütçe ile başlayan Game of Thrones’tan daha masraflı bir yapım olduğunu gösteriyor. Bakalım dizi, ayrılan bütçenin karşılığı kadar insanı kazanmayı başarabilecek mi. The Witcher, 20 Aralık tarihinde ilk sezonu ile Netflix’te gösterime girecek. Netflix’in yayınladığı

The Witcher’ın son fragmanı da karşınızda.