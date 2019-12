Dijital yayın devi Netflix, Henry Cavill’li yeni orijinal serisi The Witcher’dan heyecanımızı diri tutacak bir video daha yayınladı. Ünlü aktörün, The Witcher evrenini ve canlandırdığı Geralt of Rivia karakterini kendi ağzından tanıttığı videoyu gelin hep birlikte izleyelim.

Polonyalı yazar Andrzej Sapkowski tarafından kaleme alınan aynı adlı fantastik kitap serisinden uyarlanan The Witcher, hiç şüphesiz son yılların en fazla merak edilen dizilerinden biri. Kült serinin oyun sahnesine çıkmasının üzerinden tam 10 yıl geçti. Şu ana kadar yayınlanan üç oyunu da oynamış ya da orijinal hikayeyi kitaplardan okumuş olanlar, serinin baş kahramanı Geralt of Rivia’yı eminim çok iyi tanıyordur. Ne var ki, karakterle henüz yolları kesişmemiş olan pek çok insan bulunuyor. Netflix, The Witcher’ın yıldızı Henry Cavill'in, Geralt’ın tam olarak kim olduğunu ve ne yaptığını anlatan kısa bir video yayınladı. The Witcher'ın baş karakteri olan Geralt kimdir? İnsanüstü yeteneklere sahip, kiralık bir canavar avcısı olan Geralt, aslında mutajenik deney yoluyla yaratılmış bir mutant. Cavill, kıtadaki herkesin insan olmadığı için Geralt’tan nefret ettiğini, bu yüzden pek de neşeli olmadığını söylüyor. Geralt’ın sert görünüşüne rağmen aslında çok iyi biri olduğunu belirten ünlü aktör, yine de bazı kötü şeyler yapabildiğini ve asla beyaz atlı bir prens olmadığını dile getiriyor. Geralt’ın yaratılırken iksirlerle büyünün birleşimi olan simya deneylerinden geçtiğini aktaran Cavill, bu sayede içtiği iksirlerle olağanüstü güçler kazanabildiğini söylüyor. “Geralt’ın en büyük gücü hala sevebiliyor olması” diyen İngiliz oyuncu, ikonik karakterin insanların içindeki iyiliğe inanmayı sürdürdüğünü belirtiyor. İLGİLİ HABER Netflix Dizisi The Witcher'dan Üç Büyüleyici Poster Yayınlandı The Witcher’ın oyuncu kadrosunda Cavill’in yanı sıra Anya Chalotra, Freya Allan, Jodhi May, Björn Hlynur Haraldsson, MyAnna Buring, Mimi Ndiweni, Therica Wilson-Read ve Adam Levy gibi isimler de bulunuyor. İlk sezonu sekiz bölümden oluşan dizi, 20 Aralık’ta Netflix’te yayınlanacak. Henry Cavill’ın Geralt of Rivia karakterini tanıttığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz:

Kaynak : https://www.pcgamer.com/henry-cavill-introduces-the-witcher-and-his-world-in-a-new-netflix-video/

