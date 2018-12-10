Ben Affleck'li Netflix Filmi Triple Frontier'den İlk Fragman

Batman projesindeki varlığı muallakta kalan Ben Affleck, Netflix'in yeni filminde Tom 'Redfly' Davis rolüyle karşımızda olacak.

Başrollerde Ben Affleck'in yanı sıra Oscar Isaac, Charlie Hunnam, Garrett Hedlund ve Pedro Pascal’ın yer aldığı proje yaklaşık 8 yıldır gündemdeydi. Daha önce Kathryn Bigelow'un yöneteceği açıklanan ve aradan geçen onca yılın ardından J.C Chandor'un eline teslim edilen projeden ilk fragman geldi.

Paraguay, Arjantin ve Brezilya arasındaki sınır bölgesinde 5 eski askerin karteli soyma planlarının anlatılacağı filmin çekimlerine Mart 2018'de başlanmıştı. Netflix'te yayına gireceği tarih ise Mart 2019.

Senaryonun çok kez revize edilmesi, projeyi beğenmediği için ayrılan isimler derken oldukça çalkantılı bir sürecin sonunda izleyicilerle buluşacak olan filmle ilgili yorumlar %50 - %50 gidiyor diyebiliriz. Bakalım nasıl bir yapımla karşılaşacağız.