Netflix, Bir Yapıma 'Trump Şakalarını Atla' Düğmesi Ekledi

Seth Mayers'ın stand-up türündeki ilk komedi gösterimi olan Lobby Baby, 5 Kasım'da Netflix'te yayına çıkıyor. Bununla birlikte devrim niteliğinde bir olay da gerçekleşiyor ama bu olay sanatçının şakaları ya da performansıyla ilgili değil.

Netflix'te yayınlanacak olan Seth Mayers'ın stand-up gösterisi Lobby Baby, 5 Kasım'da gösterime çıkacak ancak Lobby Baby devrim niteliğindeki bir olayla birlikte geliyor. Bu olay Mayers'ın şakaları ya da performansıyla ilgili bir olay da olmayacak. Mayers'in gösterisi, ABD'nin başkanı Donald Trump ile ilgili bir dizi şaka içeriyor ve Netflix, bu konuda ilginç bir önlem aldı.

Lobby Baby ile birlikte gelecek olan ilginç özellik ise izleyicilere siyasi şakaları geçme seçeneği sunuyor olması. İlk duyulduğu zaman bu bile bir şaka gibi geliyor ama durum o şekilde değil. Meyers, Netflix'te bulunan 'Skip Intro' yani giriş jeneriğini geçme özelliği gibi 'Skip Politics' diye bir düğmenin belireceğini ve buna tıkladığınız zaman siyasi şakaları geçebileceğinizi açıkladı.

Komedi gösterisinde neler olacak:

Sadece bu özellik bile Netflix'in yeni komedi yapımlarını tanıtmak için oldukça iyi bir fırsatmış gibi gözüküyor. Meyers, bu devrim niteliğindeki hamleyi bir adım ileriye taşıyarak gösteri sırasında siyasi şakaları bitirdiği zaman o bölümü geçen kullanıcıların birazdan aralarına katılacaklarını söylüyor. "Ama geri döndüklerinde onları siyasi şakaların bulunduğu kısma dönüp izlemek isteyecekleri kadar meraklandıracak bir şeyler söylememe izin vermelerini istiyorum" ifadelerini kullanan Meyers, "Sanırım demek istediğim, onu yanlış değerlendirdim ve o gerçekten iyi bir başkan" gibi sözlerle seyircilerde merak uyandırmak için uğraşacağını belirtiyor.

Aslında tüm konsept, oldukça basit ve dikkat çekici bir noktanın üzerine konumlandırılmış durumda. İzleyicilere bir seçenek sunuluyor ve Meyers, bunu tercih eden izleyicilerin daha sonra dayanamayıp o kısımlara döneceğine dair garanti veriyor. Bunun bir örneğini Bandersnatch'te de görmüştük. İzleyiciler geri dönüp diğer olası seçenekleri de izlemek istemişlerdi.

Netflix'in stand-up programlama direktörü Robbie Praw, "Netflix deneyiminden bu kadar yenilikçi ve eğlenceli bir şekilde yararlanabildiğimiz için mutluyuz" ifadelerini kullandı. Ayrıca fikrin asıl sahibinin de Meyers olduğunu belirtti. Loby Baby, izleyicilerine hiçbir canlı stand-up gösterisinde göremeyecekleri bir seçenek sunuyor. Her ne kadar izlemek istemedikleri kısımları atlama imkânı sunsa da izleyicilerin geriye dönüp o kısımlarda neler yaşandığını veya bir şey kaçırıp kaçırmadıklarını merak edecekleri bir ortam yaratılacak.

İronik olan durum ise bu özelliğin Netflix'e DVD'lerde bulunan sahne atlama özelliğine benzer bir özellik getirecek olması. Ayrıca Meyers, bu durumun komedi dünyasının genelini etkilemeyeceğini ve bu durumun da aslında gösteride özel bir şaka olacağını ifade etti.