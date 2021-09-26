Netflix, geçtiğimiz gün adeta yılın etkinliğini gerçekleştirdi. TUDUM: Hayranlara Yönelik Küresel Netflix Etkinliği'nde Netflix'te hem bu yıl hem de gelecek yıl izleyeceğimiz pek çok yapımdan yeni tanıtım fragmanları ve videolar geldi.

Netflix, dün son dönemin en bereketli etkinliklerinden birine imza attı.TUDUM: A Netflix Global Fan Event (TUDUM: Hayranlara Yönelik Küresel Netflix Etkinliği) ismiyle gerçekleşen etkinlikte onlarca Netflix yapımından oyuncular, yapımcılar ve ekiplerden isimler yer aldı.

Oldukça dolu geçen etkinlikte pek çok sevilen serinin yeni sezonlarına yönelik müjdeli haberlerin yanında platforma eklenecek yeni yapımlar da açıklandı. Stranger Things 4, LoL animasyon serisi Arcane, Ozark 4. sezon, The Sandman gibi pek çok yapımdan videoların ve haberlerin paylaşıldığı etkinlikte karşımıza çıkan tüm yapımları sizin için derledik.

Dwayne Johnson, Ryan Reynolds ve Gal Gadot bir arada: Red Notice TUDUM özel videosu

Gal Gadot ve Ryan Reynolds'ın rakip iki suçluyu canlandırdığı, Dwayne Johnson'ın ise onlara bir FBI ajanı olarak eşlik ettiği tansiyonu yüksek bir yapım olan Red Notice, 12 Kasım'da yayınlanacak.

Aceleye gerek yoktu ya: Stranger Things 4'ten yeni fragman 'Creel House'

Artık ne kadar süredir beklediğimizi ve neler olup bittiğini de unuttuğumuz Stranger Things'den yeni bir fragman yayınlandı. Yeni sezon için verilen tarih ise '2022'.

La Casa de Papel'in final sezonundan görüntüler: 5. kısım son 5 bölüm özel klip

Netflix'in beşinci kısım ile nihayet sonlandırma kararı aldığı La Casa de Papel'in son sezonundan gelecek son beş bölümünden görüntülere yer verilen yeni bir video yayınlandı.

Ozark yeni sezonuyla geliyor: 4. sezona ilk bakış videosu

Netflix'in sevilen suç dizilerinden biri olan Ozark'ın yeni sezonu, 2022'de geliyor.

Bridgerton da yeni sezonuyla geliyor: 2. sezona ilk bakış videosu

Soylular, kraliyet aileleri ve entrikalarla dolu Netflix serisi Bridgerton da 2022'de yeni sezonuyla izleyiciler ile buluşacak yapımlar arasında.

Kadro harika, gerilim yüksek: The Sandman'den ilk görüntüler nihayet geldi

Netflix, Warner Bros. Television ve DC Entertainment ortaklığında bir dizi olarak uyarlanan çizgi roman The Sandman'den heyecan yaratan bir video yayınlandı. Ancak henüz elimizde bir tarih yok.

Cobra Kai 4. sezonun yayın tarihi açıklandı: Yeni bir fragman da geldi

Karate Kid filmlerinin devamı niteliğindeki Netflix serisi Cobra Kai'nin 4. sezon yayın tarihi 31 Aralık olarak yen bir video eşliğinde duyuruldu.

Filmler de devam ediyor: Extraction 2 resmi TUDUM tanıtım fragmanı geldi

Netflix'in aksiyona doyuran yapımı Extraction'ın devam filmi Exraction 2'den yeni tanıtım fragmanı yayınlandı. Filmin yayın tarihi paylaşılmadı.

Uzun zamandır beklenen bir diğer yapım: LoL animasyon dizisi Arcane'in fragmanı paylaşıldı

İki efsanevi League of Legends şampiyonunun hikayesini konu edinecek olan animasyon dizisi Arcane'den yeni bir fragman yayınlandı.

Heyecanlandık: Vikings: Valhala için ilk bakış videosu paylaşıldı

Orijinal seriden 100 yıl sonrasını konu edinecek olan Vikings: Valhala'dan ilk video paylaşıldı. Serinin devamı niteliğinde olacak olan dizi, 2022'de yayında.

Polisiye severler dikkat: The Chestnut Man'den yeni video geldi

Danimarka'da geçen tansiyonu yüksek bir polisiye dizisi olan The Chestnut Man'i yazarından dinleyeceğimiz kısa bir video geldi. Dizi, 29 Eylül'de yayında.

Uzayda geçen bir anime uyarlaması: Cowboy Bebop açılış jeneriği yayınlandı

Bir anime uyarlaması ve olan ve kovboylar olarak tanınan 3 ödül avcısının uzay maceralarını konu edinen Cowboy Bebop, 19 Kasım'da yayında.

Emily in Paris 2. sezon tarihi duyuruldu: tanıtım fragmanı da geldi

ABD'den Paris'e iş için giden Emily'nin 'maceralarını' izlediğimiz Emily in Paris'in yeni sezonu 22 Aralık'ta yayında.

Yeni Kraliçe Elizabeth mesaj yollamış: The Crown 5. sezon Kasım'da geliyor

Netflix'in ses getiren yapımlarından The Crown, 5. sezon ile Kasım'da izleyicileri ile buluşmaya hazırlanıyor. Yeni sezonda yeni bir Kraliçe Elizabeth ile karşımıza çıkacak dizinin yeni kraliçesi, ufak bir mesaj yollamış.

The Umbrella Academy oyuncuları merak edilenleri cevaplıyor: The Umbrella Academy Hakkında 20 Gerçek

Netflix'in sevilen serilerinden The Umbrella Academy'nin oyuncuları, seriye dair pek çok merak edilen soruyu cevapladı; örneği çekimlerde en çok gülme krizine giren karakterin kim olduğunu. Serinin hayranları için eğlenceli bir video.

Army of Dead'in öncesinde neler olmuştu: Zack Snyder'ın yapımcılığını üstlendiği Army of Thieves'den yeni fragman geldi

Zack Snyder imzalı Army of Dead'in (Ölüler Ordusu) öncesinde neler yaşandığını konu edinen Army of Thieves (Hırsızlar Ordusu) 29 Ekim'de Netflix'te.

Animasyon severlere eğlenceli bir yapım daha: Inside Job fragmanı yayında

Netflix'in ''Dünyayı zor bela kimlerin yönettiğini hiç merak ettiniz mi?'' diyerek duyurduğu animasyon serisi Inside Job, 22 Ekim'de yayında.

Kadroda yok yok: Don't Look Up filminden özel klip geldi

Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep ve Jonah Hill'in bir arada olduğu ve önce sinemalara ardından Netflix'e gelecek olan Dont Look Up, 24 Aralık'ta Netflix'te.

The Witcher bombardımanı: Witcher'dan 3 yeni yapım müjdesi, 4 yeni video

Etkinliğin kapanışı The Witcher ile yapıldı; yeni yapımlardan haberler geldi. Detaylara göz atmak ve yayınlanan diğer 3 videoyu da izlemek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.