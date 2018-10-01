Netflix’in İlk Türk Dizisi The Protector’dan İlk Fragman

Popüler ücretli içerik platformu Netflix, Çağatay Ulusoy’un başrolünde yer aldığı ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız için ilk fragmanı yayınladı. Yurt dışında The Protector olarak yayınlanacak dizinin, kısa süre önce ertelendiği söylenmişti.

Netflix, Türkiye’deki içerik üretimine bundan yaklaşık 1 sene önce hazırlık aşamasına girdiği Hakan: Muhafız dizisiyle başladı. Başrolünde Çağatay Ulusoy’un olduğu fantastik dizi, pek çok usta oyuncuyu da kadrosunda barındırıyor.

Sıradan bir genç olan ve İstanbul’da yaşayan Hakan’ın değişim öyküsüne odaklanan yapım, geçtiğimiz günlerde Netflix yöneticileri tarafından beğenilmemişti. Ortaya çıkan iddialara göre dizinin bazı sahnelerinin yeniden çekilmesi için karar alınmış, bu nedenle yayın tarihi ertelenmişti. Projenin ilk açıklandığı tarihlerde 1. sezon yayını için Eylül 2018’i gösteren Netflix, erteleme iddialarından sonra dizinin ilk fragmanını yayınladı.

Tarihle iç içe geçecek Hakan: Muhafız dizisi, İstanbul’ın farklı dönemlerinde geçecek. Dizinin kadrosunda Hazal Ergüçlü, Burçin Terzioğlu ve Okan Yalabık gibi isimler var. Bakalım Netflix, dizinin yayın tarihi ile ilgili net kararını yakında açıklayacak mı.