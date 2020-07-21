Netflix Meselesi Yabancı Basın Tarafından Kaleme Alındı

Türkiye'nin birkaç gündür konuştuğu Netflix meselesi, yabancı basının dikkatinden kaçmadı. İngiliz Financial Times, hazırladığı bir makalede Netflix'in Türkiye'de yaşadığı soruna değindi. Makaleye göre Netflix, bu tür sorunları genelde çözüyordu ancak bu kez işler çıkmaza girmişti.

Türkiye son birkaç gündür, dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix'i konuşuyor. Gazeteci Cüneyt Özdemir tarafından yapılan açıklamaların ardından Türkiye'nin gündemine taşınan olay, önce sessizliğin korunması ardından da konuyla ilgili açıklamalar yapılmasıyla soru işaretlerini giderdi. Ancak Netflix konusu, artık iç meselemiz olmaktan çıkmış durumda. Çünkü yabancı basın da bu konuyla ilgili yazıp çizmeye başladı.

İngiliz Financial Times gazetesi, Netflix meselesini haberleştirerek tüm dünyaya duyurdu. Haberde yer alan bazı cümlelerse ciddi anlamda dikkat çekiciydi. Şimdi bu haberle ilgili detayları sizlere aktaracağız ancak dilerseniz önce, Cüneyt Özdemir'in neler söylediğine ve akabinde de neler yaşandığına kısaca değinelim.

Nedir bu Netflix meselesi?

Cüneyt Özdemir, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından yaptığı bir açıklamayla Netflix ile Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin restleşme noktasına geldiğini ve Netflix'in Türkiye'den çekilebileceğini iddia etti. Özdemir'in ifadelerine göre hükümet yetkilileri ve RTÜK, Netflix'in eş cinsellik temalı içeriklerinden rahatsızdı ve bunların kaldırılmasını istemişti. Üstelik 40'tan fazla dizi ve filmden bahsediliyordu. Netflix, tahmin edebileceğiniz üzere bu duruma karşı rest çekmişti.

Cüneyt Özdemir'in gündeme taşıdığı konu, isimsiz bir RTÜK yetkilisi tarafından da dile getirildi. Yetkili, üstü kapalı olarak Netflix'in RTÜK'ü reklam malzemesi haline getirdiğini söyledi. Bu açıklamalar, Netflix kullanıcılarının akıllarındaki soru işaretlerini gidermemişti. Bu açıklamadan hemen sonra da Cüneyt Özdemir'in iptal edildiğini açıkladığı Netflix'in yeni Türk dizisi projesi Şimdiki Aklım Olsaydı senaristinden önemli bir açıklama geldi. Senarist, dizinin eşcinsel karakter nedeniyle iptal edildiğini ama aslında bir sevişme sahnesinin bulunmadığını söyledi.

Özellikle de sosyal medya, Cüneyt Özdemir'in iddiaları ile çalkalanırken Mahir Ünal, sosyal medya hesabı üzerinden bazı açıklamalarda bulundu. Ünal, Netflix'in Türkiye'den neden çekilmek isteyeceğini sordu. Mahir Ünal tarafından yapılan açıklamalar, ortada herhangi bir problemin olmadığını ortaya koyuyordu. Ancak kafa karışıklıkları giderilememişti çünkü Şimdiki Aklım Olsaydı dizisinin neden iptal edildiği bir türlü anlaşılamamıştı. Bu açıklamalardan sonra da Netflix bir açıklama yaptı. Platform, Türkiye'deki üyelerine bağlılıklarını sürdüreceklerini ifade etti.

Tüm bu süreç, İngiliz Financial Times'ın gözünden kaçmadı: İşte gazetede yer alan o çarpıcı haber

Laura Pitel ve Alex Barker tarafından hazırlanan haberde, bu tür şikayetlerin ilk kez gerçekleşmediğine değinildi. Haberde yer alan bilgilere göre 2015 itibarıyla Yeni Zelanda, Suudi Arabistan, Almanya ve Vietnam gibi ülkeler, 200 milyon kadar abonesi olan Netflix'ten bazı içerikleri kaldırmalarını istemişti. Hatta Netflix, bu talepleri kabul etmişti ve hükümetlerle arayı bulmayı başarmıştı. Ancak Türkiye'deki olay, bir ilk olarak lanse edilmişti.

İngiliz Financial Times'ın haberine göre Netflix, hiçbir zaman bu denli anlaşmazlığa düşmemişti. Yani bir şekilde, sorunlar çözülüyor ve bu durumdan kimsenin haberi olmuyordu. Aslına bakacak olursak Netflix, geçtiğimiz dönemlerde Türkiye'de de benzer şikayetler için çalışmalar yapmıştı ve yetkililerin istemedikleri bazı bölümler, Netflix Türkiye kullanıcılarına gösterilmemişti. Ancak Şimdiki Aklım Olsaydı dizisinde olay biraz daha farklıydı.

Habere göre Netflix, bir dizideki eşcinsel karakterden vazgeçmek yerine tüm projeyi iptal etme kararı aldı. Üstelik bu çarpıcı iddia, fazlasıyla nadir yaşanan bir durumdu ve bu hadise Türkiye'de gerçekleşmişti. Yazarlar, Netflix'in yerel yapımlar oluşturmaya devam ettiği sürece bu tür sorunların yaşanabileceğini ifade etti. Ayrıca Cüneyt Özdemir de Netflix'in, projeyi iptal etmesine rağmen anlaşma bedelini tamamıyla ödediğini söylemişti. Yani Netflix, bu yapımın parasını ödemişti bile...

Netflix'le ilgili yaşanan bu sürecin sonunun nereye gideceği şu an için bilinmiyor. Çünkü Netflix, geçtiğimiz dönemlerde de Türkiye'den çekilme tartışmalarının odağına yerleşmişti ve şimdi yine böyle bir durum gerçekleşiyor. Kim bilir belki de bir sonraki sefer Netflix artık gemileri yakıp Türkiye'den çekilmeye karar verir. Son olarak, Financial Times yazarlarının kaleme aldığı makaleyi detaylı bir şekilde okumak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.