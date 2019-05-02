Netflix Türkiye'de Mayıs Ayında Yayınlanacak Dizi ve Filmler

Merakla beklenen Lucifer'ın yeni sezonu ve bazı yeni yapımlarla Mayıs'ta da izleyicileri memnun etmeyi planlayan Netflix, bu ay ülkemizde toplamda 7 adet yapımı yayına sokuyor.

Her ay olduğu gibi bu ay da birçok yeni yapımla izleyicileri karşılayan Netflix, Lucifer'ın yeni sezonuyla ve yayın hayatına yeni başlayacak bazı yapımlarla Mayıs'ta da beklentileri karşılamayı umuyor.

Diziler:

Devam sezonlarıyla ilgili uzun süren karmaşık süreçleri geride bırakan Lucifer, merakla beklenen yeni sezonuyla bu ay yayında olacak. Lucifer'ın 4. sezonunun yayın tarihine ve dizinin IMDb puanına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Yayın tarihi: 8 Mayıs

IMDb: 8,2

Sıkı dostlar Tuca ve Bertie'nin hayat hikayesini konu alan Tuca & Bertie, 3 Mayıs'ta yayın hayatına başlayacak. Bu sebeple dizinin IMDb puanı bulunmuyor.

Yayın tarihi: 3 Mayıs

IMDb: (dizinin IMDb puanı bulunmuyor.)

Drama ve komediyi birleştiren Dead to Me, 3 Mayıs'ta yayın hayatına başlayacak.

Yayın tarihi: 3 Mayıs

IMDb: (dizinin IMDb puanı bulunmuyor.)

Özel güçlere sahip iki genci konu alan yapım, Japonya'nın Britanya işgaline karşı olan isyanını ele alıyor. Code Geass Lelouch of the Rebellion'ın 1. ve 2. sezonunu Netflix'ten izleyebilirsiniz.

Yayın tarihi: 1 Mayıs

IMDb: 8,6

Filmler:

Tatil konulu bir komedi filmi olan Wine Country, durum komedisi üzerine kurulmuş bir yapım. Filmin başrolünü Amy Poehler, Maya Rudolph ve Ana Gasteyer paylaşıyor.

Yayın tarihi: 10 Mayıs

IMDb: (filmin IMDb puanı bulunmuyor.)

Ünlü seri katil Ted Bunny'e aşık olan Liz'i ana odağına alan film, tamamen gerçek bir öyküden esinlenilerek kamera önüne yansıtıldı.

Yayın tarihi: 3 Mayıs

IMDb: 7,4

Kıyamet sonrası yaşamı konu alan yapımlara benzeyen Snowpiercer, gezegenimizin buzla kaplı olduğu bir senaryoyu ele alıyor.

Yayın tarihi: 1 Mayıs

IMDb: (dizinin IMDb puanı bulunmuyor.)

Diğer aylara kıyasla daha az yeni yapım barındıran Mayıs 2019, birçok iddialı dizi ve 2 adet başarılı filmi izleyicilere sunuyor. Netflix'in önümüzdeki aylarda yayına sunacağı diğer yapımlardan haberdar olmak için bizi takip edebilirsiniz.