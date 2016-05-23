Netflix'in İkinci Türk Dizisinde Beren Saat Yer Alacak

Başarılı yapımları ile gündemden bir türlü düşmeyen Netflix, bir sonraki Türk dizisinde Beren Saat'in yer alacağını duyurdu. Dizi hakkında detaylar ise henüz açıklanmadı.

Dünyanın en popüler çevrimiçi akış servisi olan Netflix, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği duyuru ile Türkiye’deki abonelerini bir kez daha heyecanlandırmayı başardı. Aralık ayında Netflix’in ilk Türk dizisi olan The Protector’ü (Hakan: Muhafız) yayınlayacak olan şirket, şimdi de ikinci Netflix Orijinal dizisinde Beren Saat’in yer alacağını duyurdu.

Yayınladığı videoda ‘Ne derlerse desinler, hep istediğin gibi ol. Ama en çok, birilerinin ilham kaynağı ol. Hoş geldin! Biz de seni bekliyorduk.’ ifadelerine yer veren Netflix, videonun açıklamasında ise ‘Anlıyor musunuz? Gözlerimizin önünde Beren Saat ile ikinci Netflix orijinal dizisi çekilecek!’ yazdı.

Türkiye’ye hızlı bir giriş yapan ve kısa sürede hatırı sayılır abone sayısına ulaşan Netflix’in ilk Türkiye’deki ilk Netflix Orijinal dizisi The Protector (Hakan: Muhafız) olmuştu. Dikkat çekici bir kadroya sahip olan dizinin başrolünde ise son yılların en dikkat çekici oyuncularından Çağatay Ulusoy bulunuyor.

Netflix, Beren Saat’in başrolde olacağı yeni Netflix Orijinal dizisi hakkında detay paylaşmadı. Ancak Netflix’in Türkiye’deki büyüme hızını düşünürsek şirketin güçlü kadrosu ve iyi bir hikayesi bulunan bir dizi çekeceğini tahmin etmek çok da zor değil.