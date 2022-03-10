Netflix, Türkiye'deki Projesi İçin En Büyük Zirvesini Yaptı

Netflix, 6 ay önce Türkiye'de başlattığı 'Geleceğin Ekranı' projesi kapsamında en büyük zirvesini bugün gerçekleştirdi. Aralarında RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in de olduğu zirveye katılan isimlerden önemli açıklamalar geldi.

Bundan 6 ay önce Habitat Derneği ve ICC Türkiye ile iş birliği yaparak Geleceğin Ekranı Projesi'ni hayata geçiren Netflix, bugün projenin en kapsamlı zirvesini gerçekleştirdi. Dijital okuryazarlık ve dijital ebeveynlik bilincinin yaygınlaştırılmasını hedefleyen projenin bugünkü zirvesine RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve UNICEF Türkiye İletişim Bölüm Başkanı Sema Hosta da katıldı.

Netflix, zirvede projenin 6 ay içinde elde ettiği başarıyı paylaştı. Buna göre proje, 6 ay içinde 61 ilden 1000’e yakın öğretmen ve ebeveyn, akademisyenler eşliğinde düzenlenen eğitim programlarına katıldı. Uzman konukların katıldığı podcast yayınları da geniş kitlelere ulaşmayı başardı.

“RTÜK, dijitalleşmenin karşısında değildir”

Başlangıcında bir yıl içinde 3000’i aşkın öğretmen ve aileyi bilgilendirmeyi hedefleyen projenin bugünkü zirvesinde bazı önemli açıklamalar da yapıldı. Bu açıklamalardan biri, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den geldi. Şahin, projenin değerli bir çalışma olduğuna dikkat çekerken, RTÜK’ün dijitalleşmenin karşısında olmadığını vurguladı. RTÜK Başkanı Şahin’in açıklaması şu şekildeydi:

“Karasal ile başlayan yayıncılık alanı internetle bambaşka bir noktaya ulaştı, akıllı cihazlar ve dijital argümanlarla zirveye çıktı. Artık bambaşka bir yayıncılık dünyasıyla karşı karşıyayız. Her birimizin cebinde adeta birer canlı yayın aracı veya televizyon var. Yayıncılık karasaldan internet ortamına oradan da sosyal mecralara kaymış durumda. Geleneksel yayıncılık yapan kuruluşlar artık kendilerini çağa uydurarak dijital alanda boy gösteriyor.

Bu bahsettiklerim dijital evrenin olumlu görülebilecek yanlarından iken diğer yandan dijital dünyanın risklerine karşı çocuk ve gençlerimizi muhafaza etmek zorundayız. Medya okuryazarlığı alanında otorite olan Üst Kurulumuz, Milli Eğitim müfredatında var olan bu dersin içeriğini dijital okuryazarlık unsurlarının eklenmesiyle güncellemektedir. Dijital okuryazarlığı çok önemsiyoruz ve bu projenin amacıyla RTÜK’ün amacı aynıdır.

RTÜK, dijitalleşmenin karşısında değildir. Tam tersine geleneksel radyo ve televizyonların yeni tarz yayıncılığa ayak uydurmalarını tavsiye ediyoruz. Yakında yeni oyuncularla bu alan daha da güçlenecek. Uluslararası markalar Türkiye’ye ve ülkemiz ekonomisine güveniyor. Milletimizin dinamizmi onların iştahını kabartıyor. Türkiye kendi dinamikleriyle dünyanın dikkatle takip edilen ülkeleri arasındadır.”

“Güvenli internet kullanımının sağlanması gerekli”

Proje ortaklarından Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, yaptığı açıklamada “Akıllı teknolojik araçların çocuklar ve gençler tarafından etkin bir şekilde kullanılıyor olması, bu kitlenin güvenli internet kullanımının sağlanması gerekliliğini de ortaya koyuyor. Son zamanlarda ebeveynler arasında en çok konuşulan konulardan birinin çocukları için olan ekranların güvenli ve etkili kullanılması olduğunu görüyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Siber güvenlik de bu alandaki okuryazarlığa bağlı:

ICC Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mazhar U. Basmacı, açıklamasında farklı bir noktaya değinerek dijital okuryazarlığın siber güvenlik açısından da önemli olduğunu vurguladı.

“Gençlik, en büyük sermayemizdir. Teknolojiyi doğru kullanmak ve anlamak için dijital okuryazarlığın yanı sıra güvenliğine ilişkin toplum nezdinde farkındalık artıracak projeler de önem kazanıyor. Siber güvenlik yalnızca teknik bir meseleden ibaret değil. Siber âlemden güven içinde faydalanmanın yolu bu alandaki okuryazarlığı ve toplumsal bilinci arttırmaktan geçiyor.”

Netflix’in ebeveyn kontrolü araçları Türkiye’de aktif olarak kullanılıyor:

Netflix İletişim Müdürü Artanç Savaş da yaptığı açıklamada Netflix’te ailelere ücretsiz olarak sunulan ebeveyn kontrolü araçlarının Türkiye’de ailelerin %98’i tarafından faydalı bulunduğunu belirtti.