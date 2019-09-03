RTÜK’ün Netflix içeriklerine sansür getireceği atacağı haberleri yayıldığından beri, Netflix’in Türkiye’den çekileceği iddiaları da gündemde dolaşıp duruyordu. Netflix Türkiye Twitter hesabı, izleyicilerin yüreğine su serpecek açıklamayı yaparak bu iddialara son noktayı koydu.

Bundan birkaç hafta önce, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) Netflix içeriklerine sansür getireceği haberleri çıkmıştı. Bu olay yalnızca RTÜK ve izleyiciler arasında değil, izleyicilerin kendi arasında da bir tartışma ortamına sebep olmuştu. Kimisi getirilecek bu sansürü haklı bulurken, kimisi özgürce dizi ve film izleme haklarının kısıtlandığını belirtiyordu.

Bu sansür iddiaları, Netflix’in Türkiye pazarından çekileceği iddialarını da beraberinde getirdi. Bunun üzerine birçok kişi Netflix’in Türkiye’den ayrılmasına karşı olan üzüntüsünü ve hatta sinirini dile getirmişti. Netflix Türkiye, Twitter hesabından yaptığı bir açıklama ile yüreklere su serpti.

Netflix Türkiye, “Benim sizi bırakmaya hiç niyetim yok... Söylentilere kulak asıp kendinizi lütfen üzmeyin!” mesajını paylaşarak kullanıcılarına samimi bir dille Türkiye pazarında kalacaklarını belirtti. Bunun yanı sıra, Instagram’daki bir paylaşımın altına yapılan yorumda sansür olayına da son noktayı koyan Netflix, kullanıcıların aklındaki sorulara bir son verdi.

Netflix'ten Sansür İddialarına Yanıt

Netflix Türkiye, yaptığı açıklamada küçük yaştaki bireyleri yaşlarına uygun olmayan içeriklerden korumanın çok önemli olduğunu ancak bunu yaparken yetişkinlerin de istediklerini özgürce izleyebilmeleri gerektiğini belirtti. Bunların yanı sıra açıklamada dikkat çeken başka bir nokta ise Netflix’in daha önce böyle bir taleple karşılaşmadığını belirtmesi oldu.