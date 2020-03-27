Dünyanın önde gelen çevrimiçi dizi ve film platformlarından Netflix, koronavirüs salgını sırasında Türkiye’deki internet altyapısını rahatlatmak amacıyla telekomünikasyon ağları üzerindeki Netflix trafiğini yüzde 25 azaltacağını açıkladı.

Dünya genelinde 500 binden fazla insana bulaşan ve 20 bini aşkın insanın hayatına mal olan COVID-19 pandemisi, milyonlarca insanın evlerine kapanmasına yol açtı. Şayet içinden geçtiğimiz dönemde yapılması gereken en doğru şey de bu. Fakat uyguladığımız bu sosyal izolasyon, internet altyapısında belki de tarihte hiç olmadığı kadar yoğun bir trafiğe neden oluyor. Evde geçirdikleri süreleri daha eğlenceli kılmak isteyen kullanıcılar, Netflix gibi film ve dizi platformlarının dibini sıyırıyor desek yeridir.

Netflix, yoğun talep ile başa çıkmak ve Türkiye’deki internet altyapısını rahatlatmak amacıyla, telekomünikasyon ağları üzerindeki Netflix trafiğini yüzde 25 azaltacağını duyurdu. Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Netflix İçerik İletiminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ken Florance, trafiğin azaltılacak olmasının yayın kalitesinde herhangi bir değişikliğe yol açmayacağını söyledi.

"Trafikteki bu azalmaya rağmen üyelerimiz tercih ettikleri plan kapsamında yer alan Ultra Yüksek Çözünürlük (UHD), Yüksek Çözünürlük (HD) veya Standart Çözünürlük (SD) seçeneklerinden faydalanmaya devam edebilecek” diyen Florance, Türkiye'de önümüzdeki 30 gün boyunca uygulanacak bu yöntemin telekomünikasyon ağları üzerinde önemli bir rahatlama sağlayacağına inandığını ifade etti.

Bu arada Netflix, ‘sosyal izolasyon’ çağrılarına kulak asmayanlara yönelik olarak ‘Spoiler Billboard’ adında dikkat çeken bir kampanya başlattı. Kütüphanesindeki en popüler dizilerin kritik sahnelerini sokak panolarına verdiği ilanlarla açıklayan dijital yayın platformu, spoiler’lı billboard’ları ile müşterilerini sokaktan uzak tutmayı amaçlıyor.