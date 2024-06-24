Netflix, Ücretsiz Abonelik Paketleri Sunmayı Planlıyor

Netflix'in daha fazla kullanıcı çekmek ve daha fazla reklam geliri elde etmek için ücretsiz planlar oluşturacağı iddia edildi. Ancak ücretsiz paketlerle ilgili bilinenler oldukça kısıtlı.

Dünyanın en popüler çevrim içi dizi ve film platformu Netflix ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şirketin, bazı ülkelerde ücretsiz paketler sunabileceği iddia edildi. Konuya aşina kaynaklardan gelen bilgilere göre Netflix, bunu yaparken aslında reklam gelirlerini artırmayı amaçlıyor.

Aslına bakacak olursak Netflix, geçtiğimiz yıl böyle bir planı denedi. Kenya'da hayata geçirilen proje kapsamında kullanıcılar, Netflix'i ücretsiz ancak reklamlı bir şekilde kullanabildiler. İşte gelen haberler, Netflix'in bu planı artık ciddiye almaya başladığını gözler önüne seriyor.

Ücretsiz planlarla ilgili detaylar bilinmiyor

Netflix'in ücretsiz paketleriyle ilgili detaylar belli değil. Ancak kaynaklara göre Netflix, bu programı ABD için düşünmüyor. Çünkü şirket, ABD'de yeterince müşteriye sahip. Planın daha çok alım gücünün düşük olduğu ülkeler için olduğu ifade ediliyor. Türkiye'nin bu kategoride yer alıp almayacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.

Netflix'in reklam gelirlerini artırmanın bir yolu olarak deneyeceği ücretsiz abonelik, platformun kullanıcı sayısında patlamaya yol açabilir gibi görünüyor. Neticede bu planın uygulanacağı ülkelerdeki tüm tüketiciler, potansiyel olarak Netflix kullanıcısı hâline gelecekler. Ancak Netflix'in hedeflediği reklam gelirlerine bu yöntemle ulaşıp ulaşmayacağı belli değil.