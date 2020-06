Netflix, Unsolved Mysteries (Çözülmemiş Gizemler) adındaki yeni belgesel serisinin resmi fragmanını yayınladı. Prodüktörleri arasında platformun sevilen bilim kurgu dizisi Stranger Things’in yapımcısı Shawn Levy’nin de bulunduğu belgesel, 6 bölümden oluşan ilk sezonu ile 1 Temmuz Çarşamba günü yayınlanacak.

1987'den 2010'a kadar yayınlanan ve 23 yıllık hummalı çalışmanın sonucunda birbirinden heyecanlı 600'den fazla bölüme imza atan Unsolved Mysteries (Çözülmemiş Gizemler), Netflix’in ellerinde yeniden hayat bulunuyor.

Proje üzerinde bir yıldan fazla bir süredir çalışan dijital yayın devi, yeni belgesel serisinin ilk fragmanını yayınladı. Unsolved Mysteries’in bir buçuk dakikalık fragmanı, ilk sezonda izleyeceğimiz altı gizemli olaya dair etkileyici bir önizleme sunuyor. Orijinalinden farklı olarak, hem ABD hem de yurt dışındaki vakaları mercek altına alan belgesel serisi, şimdiden büyük bir beklenti yaratmış durumda.

Unsolved Mysteries'in Netflix uyarlaması, hem ABD hem de yurt dışındaki vakaları inceleyecek

Netflix'in “Cilt 1” olarak adlandırdığı ilk sezon, 1 Temmuz Çarşamba günü yayınlanacak. UFO’lardan şaşırtıcı cinayetlere, gizemli kayıp vakalarından mistik olaylara kadar insanın tüylerini ürperten pek çok yaşanmış olay, Unsolved Mysteries’de bizleri bekliyor. Fragman yola çıkarak, serinin etkileyici bir hikaye anlatım tarzına sahip olacağını söyleyebiliriz.

Unsolved Mysteries’in Netflix versiyonunun arkasında, platformun izlenme rekorları kıran bilim kurgu dizisi Stranger Things’in yapımcısı Shawn Levy, Josh Barry, Terry Dunn Meurer, John Cosgrove ve Robert M. Wise bulunuyor. İlk sezonda izleyeceğimiz bölümlerin yönetmenleri ise şöyle: Marcus A. Clarke (Mystery on the Rooftop, No Ride Home ve Berkshire’s UFO), Jimmy Goldblum (13 Minutes) ve Clay Jeter (House of Terror ve Missing Witness).

Unsolved Mysteries’in altı bölümden oluşan ilk sezonu, 1 Temmuz Çarşamba günü Netflix’te yayınlanacak. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, sizleri Netflix’in yayınladığı Unsolved Mysteries fragmanı ile başbaşa bırakalım. Bu arada, dizi yayınladığı zaman haberiniz olsun istiyorsanız, buradan kendinize bir hatırlatma kurabilirsiniz.

Unsolved Mysteries fragmanı