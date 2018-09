Netflix ve Amazon, 70. Emmy Ödüllerine Damgasını Vurdu

Dizi sektörünün Oscar'ı olan Emmy Ödülleri sahiplerini buldu. Dev iki yayıncı, gecenin en çok ödül toplayanları oldu. Amazon'un komedi dizisi ise geceye damgasını vurdu.

Heyecanla beklenen 70. Emmy Ödülleri akşam Los Angeles’da gerçekleşti. En prestijli kategorilerinden ödülleri "The Marvelous Mrs. Maisel", "Godless", "The Crown" ve "Seven Seconds" gibi büyük şovlar kucakladı. Yayıncılardan HBO ve Netflix, her ikisi de 23 ödül alarak ve sektörün hakimi olduklarını kanıtladı.

Amazon, diğer yayıncılara göre geri de kalsa da "The Marvelous Mrs. Maisel" ile geceye damgasını vurdu. “En İyi Komedi Dizisi”, “En İyi Yönetmen”, “En İyi Senarist”, “En İyi Kadın Oyuncu” ve “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” ödüllerine layık görülen dizi, Amazon’u üst sıralara taşımış oldu.

Netflix’in “The Crown”, “Godless” ve “Seven Seconds” dizileri oyunculuk kategorilerinde ödülleri topladı. HBO, “Games of Thrones” ve “Barry” ile aldığı ödüller ile Netflix’le eşitlendi. Aynı sayıda ödül toplayan iki dev yayıncı 70. Emmy Ödülleri’nin en çok kazananları oldu.

İşte bu seneki Emmy Ödülleri’deki yayıncılar ve ödül sayıları: