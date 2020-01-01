Netflix, The Witcher dizisinde Geralt rolü için Henry Cavill'i bulmasının ardından, verdiği iş ilanıyla şimdi de gerçek hayatta güvenlikten sorumlu olacak Witcher'ını arıyor. Tahmin edebileceğiniz gibi Netflix'in güvenlik sorumlusu için Witcher benzetmesi yapması bir PR çalışması.

20 Aralık tarihinde Netflix ekranlarından yayınlanan The Witcher, izleyiciler tarafından olumlu karşılandı ve şirketin en yüksek IMDb puanına sahip dizisi oldu. The Witcher'ın dünya çapında yankı uyandıran başarısını kutlayan Netflix, şimdi de güvenliğe yardımcı olacak kendi Witcher'ını arıyor.

Netflix, resmi sitesinde yayınlanan bir iş ilanıyla Witcher iş arkadaşını arıyor. Başvuru sahiplerinden dört yıllık bir Witcher okulundan mezun olmaları veya eşdeğer bir yaşam deneyimine sahip olmaları isteniyor. Problem çözme ve canavar öldürme tutkusu olan, çeşit dövüş tekniklerine hakim adaylar, Netflix'in güvenliğini sağlamakla görevli olacak.

Seçilen başvuru sahibine, yükselmek için birçok fırsatla birlikte mükemmel bir eğitim ve destek sağlanacağı da belirtiliyor. İlanda gerekli Witcher yetenekleri açıkça belirtilmemiş olmasına rağmen, adayların madalyonlarını göstererek gerçek bir Witcher olduğunu kanıtlamalarını gerektirecek. Gerekli simyasal mutasyonlara uğramış olmak ve birkaç yüz kiloyu tekrar tekrar kaldırabilme gibi kriterler, fiziksel gücün yüksek olması gerektiğini vurguluyor.

Son olarak, ilanda sözleşmeli bir iş olduğu da anlaşılıyor ve muhtemelen maaşlar yok edilen canavar başına ödeniyor. Adayların kendi ekipmanlarına sahip olmaları gerekiyor. Ödenecek ücret hakkında net bir açıklama yok. Merak edenler, iş başvurusunun bulunduğu siteye buradan ulaşabilirler.

The Witcher'ın heyecanına sadece dizinin hayranları değil, Netflix de kapılmış gibi görünüyor. Bir Henry Cavill olmasa da, güvenlik konusunda kendine güvenenler için gerçek hayatta heyecan verici bir rol.