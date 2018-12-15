Netflix, HD & HDR Yayın Alabilen Cihazlara Yenilerini Ekledi

Bir cihazda HD ya da HDR Netflix yayını izlenebilmesinin ilk adımı, cihazın Netflix tarafından sertifikalandırılmasıdır. Sertifikalı araçlara bu ay yenileri eklendi.

Netflix’in HD ve HDR yayınlara izin verdiği cihazlara dair uzun bir listesi var. Bu listedeki her cihaz Netflix sertifikasyonuna sahip. Yeni telefonlar, tabletler ve cihazlar geliştirildikçe Netflix’in listesi de genişliyor.

Hd veya HDR yayın izleyebilmeniz için cihazınızın en az 720p görüntü kalitesini desteklemesi gerekiyor. Ayrıca veri bağlantınız en az 5 mbps olmalı. Yayın kalitesini de yüksek veya otomatik olarak ayarlamalısınız. Bir de tabii ki paketinize HD yayın dahil olmalı.

HD yayıncılık için uygun görülen ve sertifika verilen cihazların sıralı tam listesi şöyle:

Huawei Mate 20 (LYA-AL00, LYA-AL10, LYA-TL00, LYA-L09, LYA-L29, LYA-L0C, LYA-AL00P, HMA-TL00, HMA-AL00, HMA-L09, HMA-L29, EVR-AL00, EVR-TL00, EVR-L29)

LG Q9 One (LM-Q927L)

LG X5 (X5-LG)

Sony Xperia XZ3 (SOV39, SO-01L, 801SO)

HiSilicon Kirin 710, HiSilicon Kirin 980 kullanan telefonlar.

HDR 10 video destekleyen cihazlar ise Huawei Mate 20, LG Q9 One ve LG X5 oldu. En iyi sonuçları elde etmek için uygulamanızın güncel olmasına ve bağlantı hızınıza dikkat etmeniz gerekiyor.