Netgear'ın Yeni Yönlendiricisi ile 6Gbps Veri Trafiği Mümkün

İlk Wi-Fi 6 yönlendiricilerini tanıtan Netgear, kullanıcılara 12 farklı cihaz ile bağlanma ve 6Gbps veri trafiği oluşturma imkanı sağlıyor.

Netgear, hem tasarımı hem de performansı ile fazlasıyla dikkat çeken ilk Wi-Fi yönlendiricileri (router) Nighthawk AX8 ve Nighthawk AX12’yi tanıttı. WiFi 6 (802.11ax) standartlarına uygun şekilde tasarlanan yönlendiriciler, gigabit bağlantı desteği ile son derece güçlü bir veri bağlantısı sağlıyor.

Tasarımından söz etmek gerekirse Nighthawk, bir Wi-Fi yönlendiricisinden daha çok Görünmez Savaşçı filminden çıkmış bir uçağa benziyor. Bu nedenle çirkin antenler değil, asil kanatlar görüyorsunuz. Bu da onu tasarım konusunda rakiplerinin önüne koyuyor. Ancak bir Wi-Fi yönlendiricisini tercih etmeniz için iyi bir tasarıma sahip olması yeterli değildir.

1024 QAM sayesinde %25’e kadar daha verimli olan Nighthawk Wi-Fi yönlendiricileri, dört çekirdekli işlemcileri sayesinde 6Gbps kablosuz veri trafiğini tek başına kaldırabiliyor. Bu da büyük boyutlu dosyaları kablosuz olarak transfer etmek isteyen kişiler için Nighthawk’ları muhteşem birer yönlendirici haline getiriyor.

Nighthawk AX8’e aynı anda 8 cihaz bağlanabiliyor ve toplamda 5Gbps veri akışı destekleniyor. Nighthawk AX12’de bağlı cihaz sayısı 12’ye çıkabilirken veri trafiği 6Gbps’ye kadar çıkıyor. Her iki model de Alexa veya Google Asistan tarafından sesli olarak kontrol edilebiliyor ve üzerinde iki adet USB 3.0 girişi bulunuyor.

Böylesine güçlü Wi-Fi yönlendiricilerin pahalı olabileceğini düşünebilirsiniz. Yanıldığınızı da söyleyemeyiz. Nighthawk AX8, 400 dolar (~2200 TL) fiyat etiketine sahip. Nighthawk AX12’nin fiyatı ise henüz açıklanmadı. Yine de şirketiniz ya da evdeki özel ihtiyaçlarınız için güçlü birer yönlendirici arıyorsanız Nighthawk’lar en iyi seçim olabilir.